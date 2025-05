Izraelská armáda „zlikvidovala“ útočníka, ktorý zabil tehotnú ženu

Jeruzalem 22. mája (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že „eliminovala“ páchateľa útoku, pri ktorom minulý týždeň na okupovanom Západnom brehu Jordánu zahynula tehotná žena. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



V spoločnom vyhlásení s izraelskou vnútornou bezpečnostnou agentúrou a políciou armáda uviedla, že k zneškodneniu útočníka došlo v sobotu v osade Bruchin na Západnom brehu Jordánu - neďaleko miesta minulotýždňového útoku.



Armáda popísala, že jej hliadku ohrozoval ozbrojený muž s batohom, ktorý bežal smerom k nej. Vojaci vyhodnotili jeho správanie ako podozrivé a predpokladali, že v batohu by mohol mať výbušniny, preto ho „eliminovali“. V čase tohto incidentu bezpečnostné zložky pokračovali v pátraní po páchateľovi útoku, pri ktorom zahynula tehotná žena.



Išlo o 37-ročnú obyvateľku židovskej osady Bruchin Ceelu Gezovú, ktorá bola smrteľne postrelená vo svojom aute, keď sa s manželom vydala do nemocnice, kde mala zakrátko porodiť. Za mŕtvu bola vyhlásená po prevoze do nemocnice, kde lekári vykonali cisársky rez, čím zachránili jej dieťa. Stav novorodenca je stále vážny, ako informoval jeho otec v utorok.



Od začiatku vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorú vyvolal teroristický útok palestínskej militantnej skupiny Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, zaznamenáva aj Západný breh Jordánu nárast násilností a ozbrojených útokov.



Izrael okupuje Západný breh od roku 1967. Židovské osady, ktoré na tomto území Izrael postavil, sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne.