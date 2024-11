Izraelská armáda zneškodnila drony vypustené z Libanonu, Iraku a Sýrie

Jeruzalem 5. novembra (TASR) - Izraelská armáda v utorok nad Mŕtvym morom zachytila dron, ktorý vstúpil do vzdušného priestoru Izraela "z východu". Ako poznamenal denník The Times of Israel (TOI), izraelská armáda predpokladá, že dron bol vypustený z územia Iraku.



Armáda tiež hlásila, že ďalší dron smerom na Izrael bol v utorok ráno vyslaný z Libanonu. Poplašné sirény boli kvôli tomu aktivované v severoizraelských obciach Metula a Kfar Giladi.



Okrem toho izraelská armáda oznámila aj zneškodnenie jedného bezpilotného lietadla, ktoré cez noc narušilo izraelský vzdušný priestor zo Sýrie.



Denník TOI neskôr napísal, že k zodpovednosti za dronové útoky na Izrael sa prihlásilo Iránom podporované hnutie Islamský odpor. Táto skupina tvrdí, že medzi 02.00 h a 04.00 h miestneho času vypustila smerom na prístavné mesto Haifa tri drony. Izraelská armáda uviedla, že tieto drony zachytila.