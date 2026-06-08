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Izraelská armáda zneškodnila tri strely vypálené z územia Libanonu
Dva projektily boli zachytené ešte pred ich vstupom do vzdušného priestoru Izraela.
Autor TASR
Jeruzalem 8. júna (TASR) - Izraelská armáda v pondelok zneškodnila tri rakety vypálené na sever Izraela z územia Libanonu. Armáda spresnila, že munícia zacielila na izraelské jednotky operujúce na juhu Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dva projektily boli zachytené ešte pred ich vstupom do vzdušného priestoru Izraela. Ďalší projektil dopadol na území Libanonu v blízkosti vojakov izraelskej armády, pričom žiadnemu z nich nespôsobil zranenia.
Táto raketová paľba spustila varovné sirény v meste Kirjat Šmona a okolitých obciach na severe Izraela na hranici s Libanonom.
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že k útoku pripisovanému libanonskému proiránskemu hnutiu Hizballáh došlo krátko po tom, čo libanonské médiá informovali o izraelských útokoch v južnom Libanone.
Irán predtým varoval, že bude reagovať na akúkoľvek ďalšiu „agresiu“ Izraela v Libanone, a to aj na juhu tejto krajiny.
Dva projektily boli zachytené ešte pred ich vstupom do vzdušného priestoru Izraela. Ďalší projektil dopadol na území Libanonu v blízkosti vojakov izraelskej armády, pričom žiadnemu z nich nespôsobil zranenia.
Táto raketová paľba spustila varovné sirény v meste Kirjat Šmona a okolitých obciach na severe Izraela na hranici s Libanonom.
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že k útoku pripisovanému libanonskému proiránskemu hnutiu Hizballáh došlo krátko po tom, čo libanonské médiá informovali o izraelských útokoch v južnom Libanone.
Irán predtým varoval, že bude reagovať na akúkoľvek ďalšiu „agresiu“ Izraela v Libanone, a to aj na juhu tejto krajiny.