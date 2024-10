Izraelská armáda zničila na sýrsko-libanonskej hranici tunel

Tel Aviv 4. októbra (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok podnikla nálety na pozície v blízkosti hraníc medzi Libanonom a Sýriou, aby prekazila pašovanie zbraní pre proiránske hnutie Hizballáh. Informoval o tom v piatok spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai neuviedol presnú lokalizáciu tunela, ale dodal, že podzemný objekt bol "pod dohľadom jednotky 4400, ktorá mala na starosti presun zbraní z Iránu k Hizballáhu". Jej veliteľ Muhammad Džafár Kásir bol zabitý začiatkom tohto týždňa.



Tunel mal dĺžku 3,5 kilometra a bol dostatočne priestranný nielen na pašovanie, ale aj skladovanie vojenského materiálu. Tunel vo štvrtok zbombardovali izraelské stíhacie lietadlá.



Podľa plukovníka Adraia boli vo štvrtok v danej lokalite pri útokoch izraelskej armády zničené aj ďalšie vojenské budovy, sklady zbraní a "teroristické zariadenia".



Potvrdil ďalej, že Izrael v noci na piatok bombardoval aj "infraštruktúru na hraničnom priechode Masnáa medzi Sýriou a Libanonom, ktorá sa používala na prepravu zbraní pre Hizballáh".



Tieto útoky v okolí jedného z oficiálnych hraničných priechodov v údolí Bikáa spôsobili značné materiálne škody a poškodili stovky metrov cesty spájajúcej Libanon so Sýriou, ktorá je momentálne dôležitou trasou pre únik utečencov a vysídlencov. Hraničný priechod bol v piatok zatvorený. Ľudia údajne utekali do Sýrie pešo, doplnila DPA.