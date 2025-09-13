< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda zničila raketu vypálenú z Jemenu
Autor TASR
Tel Aviv 13. septembra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu oznámila zničenie rakety vypálenej z Jemenu. Vo viacerých oblastiach Izraela sa v noci rozozvučali sirény a obyvatelia sa museli uchýliť do úkrytov. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Bezprostredne po útoku, k zodpovednosti za ktorý sa medzičasom prihlásili jemenskí povstalci, neboli hlásené žiadne zranené osoby ani škody. Húsíovia tvrdia, že vypálili balistickú strelu a zasiahli „niekoľko citlivých cieľov“ v Tel Avive pomocou projektilu s hlavicou nesúcou kazetovú muníciu. Izraelská armáda sa k tomuto tvrdeniu nevyjadrila.
Jemenskí povstalci opakovane útočia raketami a dronmi na Izrael s odvolaním sa na solidaritu s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Často cielia na letiská pri Tel Avive a na juhu Izraela; v uplynulých týždňoch začali pri útokoch používať aj strely vybavené kazetovými bombami.
Židovský štát na konanie húsíov reaguje odvetnými náletmi v Jemene. V stredu podnikol údery, v rámci ktorých zasiahol ciele v metropole Saná a na ďalších miestach. Jemenskí povstalci uviedli, že izraelská armáda zasiahla okrem iného ich komplex v provincii Džauf.
Hovorca ministerstva zdravotníctva ovládaného húsíami oznámil, že pri náletoch zahynulo 35 ľudí a najmenej 131 bolo zranených; v samotnom meste Saná zahynulo 28 ľudí a zranenia utrpelo 113 osôb. Podľa hovorcu armády sú medzi obeťami aj novinári.
Pri jednom z izraelských úderov na Jemen koncom augusta zahynul aj premiér vlády povstalcov a ďalších 11 vysokopostavených predstaviteľov vrátane členov jeho kabinetu. Povstalci vyhlásili, že v odvete zintenzívnia útoky na Izrael a lode v Červenom mori.
