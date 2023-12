Izraelská armáda zničila úkryt šéfa Hamasu na severe Gazy

Jeruzalem 29. decembra (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že lokalizovala a zničila úkryt šéfa Hamasu v Pásme Gazy Jahju Sinwára. Podľa nej išlo o byt na predmestí mesta Gaza, pod ktorým sa nachádzal rozsiahly systém tunelov, informuje denník The Guardian.



Sinwár sa považuje za jedného z hlavných organizátorov masakru na juhu Izraela zo 7. októbra, pri ktorom palestínski militanti zabili približne 1200 Izraelčanov, väčšinou civilistov.



Podľa hovorcu izraelských ozbrojených síl bol Sinwárov byt v Gaze napojený na sieť tunelov, prostredníctvom ktorých sa presúvali a operovali poprední predstavitelia Hamasu.



Sinwárov úkryt objavili príslušníci izraelskej 14. záložnej obrnenej brigády a po dôkladnom preskúmaní ho zlikvidovala elitná jednotka armádnych ženistov.



Prehliadka bytu priniesla podľa hovorcu armády priniesla "množstvo" dôkazov, z ktorých vyplynulo, že slúžil ako úkryt Jahju Sinwára, uviedol novinár denníka The Times of Israel.



Na byt bola napojená 20-metrová šachta, ktorá viedla do 218 metrov dlhého rozvetveného tunela. V objavených podzemných priestoroch bola zavedená elektrina, filtrácia vzduchu, potrubné rozvody a nachádzali sa tam aj miestnosti určené na odpočinok a modlitbu. V týchto podmienkach sa tam mohli vodcovia Hamasu ukrývať aj dlhší čas.



Šesťdesiatjedenročný Sinwár sa podľa izraelskej armády nikdy nezdržuje dlhšie na jednom mieste. Na začiatku vojny ušiel zo severnej časti Pásma Gazy - keď sa údajne ukryl v humanitárnom konvoji smerujúcom na juh enklávy - a v súčasnosti by sa mal nachádzať v oblasti mesta Chán Júnis v južnej časti tejto palestínskej enklávy. Podľa správ izraelských médií Sinwár už minimálne dvakrát len tesne unikol izraelským vojakom, ktorí sa ho pokúšajú vypátrať.