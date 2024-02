Izraelská armáda zničila v Pásme Gazy strategický tunel Hamasu

Jeruzalem 7. februára (TASR) — Izraelská armáda v stredu oznámila, že jej špeciálne jednotky objavili a zničili v meste Chán Júnis ležiacom na juhu Pásma Gazy tunel, kde sa ukrývali poprední predstavitelia militantného hnutia Hamas a boli tam zadržiavaní aj rukojemníci z Izraela. Informovala o tom agentúra AFP.



"Strategický podzemný tunel" mal podľa izraelskej armády dĺžku viac ako jeden kilometer. Nachádzal sa uprostred obývanej oblasti a bol vraj súčasťou zložitého "podzemného labyrintu“. Bol napojený na ďalší tunel, kde boli tiež zadržiavaní rukojemníci.



Armáda zverejnila fotografie zachytávajúce podzemnú miestnosť s vydláždenými stenami a mrežami od podlahy až po strop. V tejto miestnosti vraj Hamas v rôznom čase väznil 12 rukojemníkov, ktorých uniesol počas svojho vpádu do južného Izraela zo 7. októbra. Traja z nich sa už vrátili do Izraela, ostatní sú stále v rukách Hamasu.



Zverejnené bolo aj video, na ktorom vidieť, ako príslušníci špeciálnych jednotiek vstupujú v blízkosti obytného domu do tunela. Ďalej zachytáva nájdené ručné granáty a granáty s reaktívnym pohonom, ktoré boli zneškodnené.



Izraelská armáda tvrdí, že poprední predstavitelia Hamasu sa po začiatku operácie v Pásme Gazy stiahli do tunelového systému, ktorý nazýva "metro v Gaze". Vchody do tohto labyrintu sú zámerne umiestnené v civilnej infraštruktúre a v jej okolí.