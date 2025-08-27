Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda znova zachytila raketu vypálenú z Jemenu

.
Na snímke z videozáznamu, ktorý v pondelok 16. septembra 2024 zverejnila mediálna kancelária Ansar Allah je údajne vidieť odpálenie balistickej rakety, ktorá v nedeľu 15. septembra dopadla do otvorenej oblasti v strednom Izraeli. Foto: TASR/AP

Podľa spravodajského portálu The Times of Israel dosiaľ neboli žiadne správy o zraneniach či dôsledkoch útoku. Dosiaľ sa nik neprihlásil k zodpovednosti za vypálenie rakety.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 27. augusta (TASR) - Izraelská armáda v stredu uviedla, že opäť zachytila raketu vypálenú z Jemenu. K zodpovednosti za útok sa dosiaľ nikto neprihlásil. Agentúra AFP však informuje, že na Izrael opakovane útočia jemenskí povstalci húsíovia, pričom tvrdia, že tak robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, píše TASR.

Po tom, čo sa pred malou chvíľou rozozvučali sirény v niekoľkých oblastiach Izraela, zachytilo izraelské letectvo raketu vypálenú z Jemenu,“ uviedla armáda na platforme Telegram.

Podľa spravodajského portálu The Times of Israel dosiaľ neboli žiadne správy o zraneniach či dôsledkoch útoku. Dosiaľ sa nik neprihlásil k zodpovednosti za vypálenie rakety.

AFP však pripomína, že Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia opakovane útočia na Izrael, ktorý od októbra 2023 vedie v Pásme Gazy vojnu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.

Tento rok húsíovia nakrátko zastavili svoje útoky voči Izraelu, a to počas takmer dva mesiace trvajúceho prímeria v palestínskej enkláve, kde Izrael v marci obnovil boje a rozšíril svoje vojenské operácie. Húsíovia následne taktiež obnovili svoje útoky na Izrael.

Útoky však podniká aj Izrael, ktorý sa podľa armády zameriava na prístavy a letiská kontrolované povstalcami v hlavnom meste Saná. Izraelské nálety v meste Saná v nedeľu zabili najmenej šesť ľudí a zranili viac ako 80 osôb. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla vojenský areál neďaleko prezidentského paláca, dve elektrárne a sklad paliva. Útok bol podľa armády reakciou na nedávne útoky húsiov, ktorí v noci na sobotu odpálili raketu na Izrael. Jemenskí povstalci sa pri spomínanom útoku zamerali na Ben Gurionovo letisko v Tel Avive.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb