Izraelská armáda:Telo vydané Hamasom nepatrilo žiadnemu z rukojemníkov
Jedna z nemocníc v Gaze osobitne informovala, že prijala pozostatky 45 Palestínčanov, ktorých odovzdal Izrael.
Autor TASR
Jeruzalem 15. októbra (TASR) - Izraelská armáda v stredu potvrdila, že pozostatky jednej osoby, ktoré v utorok odovzdalo militantné hnutie Hamas v rámci výmeny zajatcov za palestínskych väzňov, nepatria žiadnemu z izraelských rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Po forenznej analýze štyroch odovzdaných tiel predstaviteľ armády ozrejmil, že jedno z nich sa „nezhoduje so žiadnym z rukojemníkov“. Hnutie tak stále zadržiava pozostatky 21 osôb po tom, čo v uplynulých dňoch prinavrátilo sedem obetí. Štvrté telo by podľa bezpečnostného predstaviteľa mohlo patriť Palestínčanovi z Pásma Gazy, píše spravodajský web The Times of Israel.
„Hamas je povinný urobiť všetko pre to, aby vrátil zosnulých rukojemníkov,“ varovala armáda. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir vyhlásil, že „armáda nebude odpočívať, dokým nezabezpečí návrat všetkých (zajatcov)“. Zároveň zdôraznil, že armáda bude trvať na dodržiavaní všetkých dohôd, píše TOI.
Hamas sprostredkovateľovom rokovaní s Izraelom oznámil, že v stredu odovzdá predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) telá štyroch ďalších zosnulých rukojemníkov.
