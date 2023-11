Izraelská armády dobyla baštu Hamasu v pásme Gazy

Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, že jej pozemné jednotky v noci na pondelok dobyli opevnenú základňu palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. Izraelské letectvo okrem toho zasiahlo približne 450 objektov patriacich tejto ozbrojenej formácii.



Podľa denníka The Times of Israel (TOI) sa v dobytom komplexe nachádzali pozorovacie stanovištia, výcvikové priestory a podzemné tunely. Pri obsadzovaní objektu izraelskými vojakmi bolo zabitých niekoľko príslušníkov Hamasu, dodalo velenie izraelskej armády.



Počas bojových operácií izraelských pozemných jednotiek na iných miestach bolo zabitých niekoľko ďalších veliteľov Hamasu, doplnil TOI.



Hamasom kontrolované ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že nočné izraelské útoky na severe pásma Gazy a v meste Gaza si celkovo vyžiadali viac než 200 životov, uvádza agentúra AFP.



Armáda medzičasom zverejnila aj informáciu, že stíhačky izraelského letectva za posledný deň zasiahli viac ako 450 cieľov Hamasu v pásme Gazy vrátane tunelov, vojenských komplexov, pozorovateľní a zariadení na odpaľovanie protitankových riadených striel.



Podľa izraelskej armády pri jednom z náletov zahynul aj vedúci špeciálnych operácií Hamasu Džamál Músá.



Armáda dodala, že námorníctvo uskutočnilo aj údery na objekty Hamasu vrátane veliteľských centier a ďalších odpaľovacích pozícií protitankových riadených striel a pozorovacích stanovíšť.



Hovorca izraelskej armády kontradmirál Daniel Hagari v nedeľu večer informoval, že izraelské jednotky úplne "obkľúčili" mesto Gaza a dosiahli pobrežie Stredozemného mora, čím tento sektor fakticky rozdelili, takže "odteraz existuje južná Gaza a severná Gaza".



Hovorca zdôraznil, že Izrael stále ponecháva "priechod" pre obyvateľov severnej časti pásma Gazy a mesta Gazy, aby sa vyhli vojenským akciám a uchýlili sa na juh palestínskej enklávy.



Avizoval pritom, že Izrael bude pokračovať v útokoch a bude naďalej zintenzívňovať svoju pozemnú operáciu v severnej časti pásma Gazy a v meste Gaza.



Údaje o tom, kedy presne chcú jednotky izraelskej armády vstúpiť do mesta, neexistujú, ale očakáva sa, že táto operácia sa začne do 48 hodín, napísal denník TOI v nedeľu večer.