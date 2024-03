Izraelská delegácia navštívi Katar počas nového kola rokovaní o mieri

Tel Aviv 15. marca (TASR) – Izrael vyšle delegáciu do katarskej metropoly Dauha na ďalšie kolo rokovaní o prepustení rukojemníkov v Gaze. V piatok to vyhlásila kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Izraelská delegácia odíde do Dauhy po tom, ako bezpečnostný kabinet prediskutuje postoj Izraela," uvádza vyhlásenie.



Netanjahu v minulosti návrh palestínskej organizácie Hamas, ktorá ovláda Pásmo Gazy, viackrát označil za nerealistický.



Hamas vo štvrtok predložil návrh zahŕňajúci ukončenie bojov v Pásme Gazy, umožnenie dodávok pomoci pre tamojšie obyvateľstvo a prepustenie ním držaných rukojemníkov výmenou za prepustenie väznených Palestínčanov. Militantné hnutie však zároveň trvá aj na odchode izraelských vojakov z Pásma Gazy, čo izraelská vláda odmietla.