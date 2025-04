Izraelská prokurátorka vidí konflikt záujmov pri odvolaní šéfa Šin Bet

Tel Aviv 4. apríla (TASR) - Rozhodnutie izraelskej vlády odvolať šéfa kontrarozviedky Šin Bet Ronena Bara bolo poznačené osobným konfliktom záujmov zo strany premiéra Benjamina Netanjahua v súvislosti s tzv. Katarskou kauzou. Uviedla to v piatok izraelská generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ako Qatargate označujú novinári podozrenia, že najbližší Netanjahuovi spolupracovníci boli platení katarskou vládou za lobovanie v prospech jej záujmov a za propagáciu Kataru. Kauza bola odhalená vo februári 2025. Bar následne v marci potvrdil, že Šin Bet kauzu vyšetruje. Izraelská vláda ho krátko nato odvolala z funkcie.



Baharavová-Miarová v piatkovom vyhlásení označila rozhodnutie odvolať šéfa Šin Bet za chybné, podľa nej to povedie k politizácii tohto postu. Osobný konflikt záujmov Netanjahua vidí v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov, ktoré sa týkajú jeho spolupracovníkov.



V Katarskej kauze ako hlavní podozriví figurujú Netanjahuovi poradcovia vrátane Jonatana Uricha a Eliho Feldsteina, ktorých polícia zadržala ešte koncom marca. Izraelský súd medzitým v piatok zamietol žiadosť o predĺženie ich väzby a rozhodol, že obaja budú premiestnení do domáceho väzenia, v ktorom majú byť do 22. apríla.



Netanjahu už v rámci vyšetrovania vypovedal a označil ho za „politický hon na čarodejnice“, ktorého cieľom je zabrániť prepusteniu Bara. Odvolanie Bara predtým odôvodňoval nedostatkom dôvery.



Bar podľa izraelských médií v piatok v liste zaslanom súdu tvrdil, že ho premiér niekoľkokrát žiadal o to, aby sudcom povedal, že Netanjahu by nemal z bezpečnostných dôvodov svedčiť vo svojej vlastnej kauze týkajúcej sa korupcie. Kancelária predsedu vlády označila obsah listu za lživý.



Ronen Bar na post šéfa Šin Bet nastúpil v októbri 2021. Vymenovala ho ešte predchádzajúca vláda. Jeho funkčné obdobie sa malo pôvodne skončiť až na budúci rok, no už aj tak napäté vzťahy s Netanjahuom sa ešte viac zhoršili po tom, čo izraelská kontrarozviedka začiatkom marca zverejnila svoju správu o útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Bar pri prezentácii internej správy analyzujúcej príčiny útoku Hamasu pripustil pochybenia Šin Bet a konštatoval, že ak by kontrarozviedka konala inak, masakru sa dalo zabrániť. Správa však zároveň nepriamo kritizovala Netanjahua za to, že Hamas mohol vybudovať svoj zbrojný arzenál vďaka politike jeho vlády.