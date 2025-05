Izraelská generálna prokuratúra: Vymenovanie šéfa Šin Bet je nezákonné

Tel Aviv 27. mája (TASR) - Izraelská generálna prokurátorka vyhlásila, že vymenovanie generálmajora Davida Ziniho na post riaditeľa spravodajskej služby Šin Bet je „nezákonné“. Premiér Benjamin Netanjahu ho vymenoval napriek tomu, že najvyšší súd označil jeho rozhodnutie prepustiť súčasného šéfa za protizákonné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Netanjahu minulý týždeň vymenoval Ziniho za šéfa kontrarozviedky po niekoľkomesačných právnych a politických sporoch v súvislosti s pokusom o odvolanie súčasného šéfa Ronena Bara.



Generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miaraová adresovala Netanjahuovi list, v ktorom upozornila na nedávne rozhodnutie súdu ohľadom ukončenia pôsobenia riaditeľa Šin Betu, uviedla AFP po nahliadnutí do dokumentu. „Vaše kroky týkajúce sa generálmajora (Davida) Ziniho, prijaté v rámci konfliktu záujmov a v rozpore so závermi rozsudku, ako aj platnými súdnymi smernicami, sú nelegitímne a nezákonné,“ oznámila prokurátorka.



Súčasný šéf Šin Betu z funkcie odstúpi na vlastnú žiadosť 15. júna. Netanjahuova vláda sa ho pokúsila odvolať ešte v marci pre „nedostatok dôvery“. Najvyšší súd odvolanie zablokoval a 21. mája rozhodol, že bolo nezákonné. Netanjahu o deň neskôr oznámil Ziniho nomináciu. Baharavová-Miaraová v reakcii na rozsudok zdôraznila, že Netanjahu „sa musí zdržať akýchkoľvek rozhodnutí súvisiacich s vymenovaním nového šéfa Šin Betu“.



Neziskové organizácie aj izraelská politická opozícia odsúdili kroky premiéra ako prejav protidemokratického smerovania Netanjahuovej pravicovej koaličnej vlády, píše AFP. Premiér napriek tomu trval na tom, aby Zini čo najskôr nastúpil do úradu, a označil to za „bezpečnostnú požiadavku najvyššieho stupňa“.



Kritici premiéra rozhodnutie prepustiť Bara dávajú do súvisu s tzv. Katarskou kauzou (Qatargate). V nej išlo o podozrenia, že najbližších spolupracovníkov Netanjahua platila katarská vláda za lobovanie v prospech jej záujmov a za propagáciu Kataru. Kauza sa prevalila vo februári 2025. Bar následne v marci potvrdil, že Šin Bet kauzu vyšetruje. Izraelská vláda ho krátko nato odvolala z funkcie.