V Izraeli predložia návrh zákona na rozpustenie parlamentu už v stredu

Na archívnej snímke Izraelský premiér Naftali Bennett. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 21. júna (TASR) - Odchádzajúca izraelská koaličná vláda tento týždeň urýchlene predloží návrh zákona o rozpustení parlamentu, čím sa židovský štát začne pripravovať na piate voľby za posledné tri roky. Vo vysielaní verejnoprávnej televízie KAN to v utorok uviedol minister sociálnych vecí Meir Kohen.Kohen, člen liberálnej strany Ješ atid (Budúcnosť existuje), podľa agentúry AP spresnil, že vládna koalícia predloží návrh zákona na predbežné hlasovanie v stredu.povedal Kohen.doplnil.K tomuto vývoju došlo po tom, ako izraelský premiér Naftali Bennett v pondelok oznámil, že rok po nástupe do funkcie rozpustí svoju koalíciu ôsmich ideologicky rôznorodých strán, ktorá de facto vznikla len s jedným cieľom – zosadiť dlhoročného bývalého premiéra Benjamina Netanjahua.Rozpad Bennettovej koalície je dôsledkom série odchodov poslancov z klubu jeho ultranacionalistickej strany Jamina (Vpravo), čím vláda prišla v parlamente o väčšinu.Bennett ako hlavný podnet pre nové voľby uviedol, že koalícia začiatkom tohto mesiaca nedokázala predĺžiť platnosť zákona, ktorý poskytuje židovským osadníkom v Predjordánsku osobitný právny štatút.Funkciu premiéra bude dočasne vykonávať Bennettov kľúčový spojenec, minister zahraničných vecí Jair Lapid. Predčasné voľby by sa mali konať v októbri a Lapid bude premiérom, kým sa na základe ich výsledkov nevytvorí nová vláda.Podľa analytikov, ktorých citovala agentúra AFP, nové voľby zvyšujú možnosť, že sa k moci dostane dlhoročný premiér Benjamin Netanjahu, ktorý je teraz lídrom opozície.Súčasná koalícia bola jednotná len v odmietaní štýlu, akým Netanjahu spravoval krajinu, konštatovala agentúra AP.Netanjahu je v súčasnosti súdený za korupciu, pričom akékoľvek pochybenie popiera a vznesené obvinenia označuje za súčasť "honu na čarodejnice", ktorý ho mal svojho času dostať z premiérskej funkcie.AP pripomenula, že izraelské zákony výslovne nestanovujú, že politik, ktorý je obvinený, sa nemôže stať predsedom vlády.V čase, keď sa politici začínajú pripravovať na jesenné voľby, viacerí členovia koalície navrhli prijať – ešte pred rozpustením súčasného Knesetu – zákon, ktorý by parlamentnému poslancovi obvinenému z trestného činu znemožnil zastávať funkciu predsedu vlády.Minister spravodlivosti Gideon Saar, predseda stredopravej strany Nová nádej-Jednota pre Izrael (Tikva chadaša), pre armádny rozhlas povedal, že jeho frakcia takýto zákon podporila a bude hlasovať za, ak bude predložený parlamentu.