Izraelská ministerka vnútra Šakedová pricestovala na návštevu Maroka

Rabat 21. júna (TASR) - Izraelská ministerka vnútra Ajelet Šakedová pricestovala v pondelok do Maroka, kde sa zúčastní na sérii stretnutí s tamojšími predstaviteľmi. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Návšteva prichádza v čase, keď sa po obnovení vzťahov medzi Tel Avivom a Rabatom začína rozširovať ich spolupráca.



Šakedová je štvrtou členkou izraelskej vlády, ktorá zavítala do tohto severoafrického kráľovstva od opätovného nastolenia bilaterálnych vzťahov na základe dohody z roku 2020, sprostredkovanej vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Šakedová, ktorá v Maroku pobudne do štvrtka, sa stretne so svojím marockým rezortným kolegom Abdalúafím Laftítom, ministrom zahraničných vecí Násirom Búrítom, ministerkou financií Nadjou Fettáhovou, ako aj s ďalšími vrcholovými činiteľmi.



Izraelské ministerstvo vnútra v nedeľu vyhlásilo, že Šakedová dúfa vo vytvorenie kanálov pre Maročanov, ktorí chcú pracovať v izraelskom stavebníctve a ošetrovateľskom sektore.



Maroko začiatkom júna oznámilo, že zvažuje spoluprácu so židovským štátom aj v oblasti ochrany osobných údajov.



Maroko prerušilo vzťahy s Izraelom v roku 2000 po vypuknutí druhej palestínskej intifády, ale o 20 rokov neskôr ich obnovilo na základe dohody, ktorou Washington zároveň uznal zvrchovanosť Rabatu nad sporným územím susednej Západnej Sahary.



Táto dohoda a podobné dokumenty porušili desaťročia trvajúci konsenzus arabských krajín, že bez komplexnej mierovej dohody s Palestínčanmi nesmie dôjsť k normalizácii vzťahov s Izraelom.



Marockí a izraelskí predstavitelia odvtedy navzájom navštevujú svoje krajiny a podpísali mnoho dohôd o spolupráci v rôznych oblastiach. Maroko plánuje v najbližších mesiacoch otvoriť veľvyslanectvo v Tel Avive.