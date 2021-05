Izraelská národná knižnica prvýkrát zverejnila Kafkove texty online

Jeruzalem 26. mája (TASR) - Izraelská národná knižnica prvýkrát zverejnila na internete zbierku rukopisov, súkromných listov a kresieb pražského rodáka, nemecky píšuceho židovského spisovateľa Franza Kafku. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Zbierka je po "intenzívnom, roky trvajúcom procese" teraz online a je jednou z najväčších svojho druhu, uviedla knižnica.



Medzi predmetmi sa nachádza napríklad zápisník z Kafkovho štúdia hebrejčiny, ako aj tri náčrty jeho diela Svadobné prípravy na vidieku.



Dokumenty pochádzajú z pozostalosti po Kafkovom najlepšom priateľovi Maxovi Brodovi.



Spisovateľ Brod bol jedným z najznámejších podporovateľov nemeckojazyčnej literárnej scény v Prahe v prvej polovici 20. storočia. Kafka pred svojou smrťou v roku 1924 požiadal priateľa Broda, aby spálil všetky jeho nevydané diela; Brod ich však namiesto toho zverejnil, vďaka čomu svet spoznal Kafkove romány Proces či Zámok – a Kafkovi to prinieslo posmrtnú svetovú slávu.



Po Brodovej smrti v roku 1968 získala diela jeho bývalá sekretárka Esther Hoffeová, ktorá niektoré texty predala a ďalšie uložila do trezorov v izraelskom Tel Avive a vo Švajčiarsku.



Po smrti ich odkázala svojim dcéram, ktoré obe už zomreli.



Po rokoch trpkých sporov na súdoch v Nemecku, Švajčiarsku a Izraeli sa Brodova pozostalosť nakoniec dostala do knižnice v Jeruzaleme.