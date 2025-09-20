< sekcia Zahraničie
Izraelská ofenzíva v meste Gaza si vyžiadala ďalších najmenej 31 obetí
Izraelský spravodajský portál ynet s odvolaním sa na palestínske zdroje informoval o intenzívnom bombardovaní v niekoľkých častiach mesta Gaza.
Autor TASR
Gaza 20. septembra (TASR) - Najmenej 31 Palestínčanov zahynulo v sobotu v meste Gaza v dôsledku pokračujúcej izraelskej vojenskej ofenzívy, uviedli tamojšie lekárske zdroje. Celkovo bolo v Pásme Gazy v sobotu podľa nich zabitých 47 ľudí. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Podľa informácií, ktoré v piatok zverejnila izraelská armáda, mesto, v ktorom predtým žilo asi jeden milión ľudí, už opustilo približne 480.000 Palestínčanov. Izrael nariadil evakuáciu jeho obyvateľov do južnej časti palestínskej enklávy.
Izraelská armáda v uplynulom období rozšírila svoju ofenzívu v Gaze a v utorok potvrdila začiatok pozemnej operácie v tomto meste, ktoré plánuje vojensky kontrolovať. Na mesto útočí letecky ale i tankovou paľbou a zrovnáva so zemou výškové budovy, pričom izraelskí predstavitelia tvrdia, že cieľom je zničiť „teroristickú infraštruktúru“ v meste.
Vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas si od jej vypuknutia v októbri 2023 vyžiadala viac ako 65.000 obetí.
