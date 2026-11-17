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Izraelská ofenzíva v Pásme Gazy si vyžiadala najmenej štyri obete
Zdravotníci uviedli, že zahynuli dve osoby vrátane šesťročného Ajása El-Nimníma pri dvoch samostatných incidentoch
Autor TASR
Gaza 17. novembra (TASR) - V dôsledku izraelských útokov zahynuli v utorok v Pásme Gazy najmenej štyria Palestínčania vrátane šesťročného chlapca, oznámili miestni zdravotníci. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Zdravotníci uviedli, že zahynuli dve osoby vrátane šesťročného Ajása El-Nimníma pri dvoch samostatných incidentoch vo východnej časti mesta Dajr al-Balah v strednej časti Pásma Gazy.
Dva samostatné letecké útoky zabili ďalších dvoch ľudí v regiónoch Chán Júnis a Bir Al-Naaja na juhu a severe palestínskej enklávy.
Izraelská armáda sa bezprostredne nevyjadrila k žiadnemu z hlásených incidentov.
Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas z októbra 2025 do veľkej miery zastavilo boje, ale nezastavilo izraelské útoky, ani nezabezpečilo odzbrojenie palestínskych militantov.
Zdravotnícke úrady úrady v Pásme Gazy ovládané Hamasom uvádzajú, že od nadobudnutia platnosti prímeria zahynulo najmenej 1600 Palestínčanov. Agentúra Reuters dodáva, že v tom istom období zahynulo aj päť izraelských vojakov.
Zdravotníci uviedli, že zahynuli dve osoby vrátane šesťročného Ajása El-Nimníma pri dvoch samostatných incidentoch vo východnej časti mesta Dajr al-Balah v strednej časti Pásma Gazy.
Dva samostatné letecké útoky zabili ďalších dvoch ľudí v regiónoch Chán Júnis a Bir Al-Naaja na juhu a severe palestínskej enklávy.
Izraelská armáda sa bezprostredne nevyjadrila k žiadnemu z hlásených incidentov.
Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas z októbra 2025 do veľkej miery zastavilo boje, ale nezastavilo izraelské útoky, ani nezabezpečilo odzbrojenie palestínskych militantov.
Zdravotnícke úrady úrady v Pásme Gazy ovládané Hamasom uvádzajú, že od nadobudnutia platnosti prímeria zahynulo najmenej 1600 Palestínčanov. Agentúra Reuters dodáva, že v tom istom období zahynulo aj päť izraelských vojakov.