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Izraelská opozícia odsúdila Netanjahua za pokus o prevrat
Netanjahu po zadržaní troch členov Raam obvinil arabské strany z volebných podvodov.
Autor TASR
Tel Aviv 16. novembra (TASR) - Izraelskí opoziční politici v pondelok odsúdili „pokus o prevrat“ po medializovaných správach o tom, že kancelária premiéra Benjamina Netanjahua, ktorému končí funkčné obdobie, sa pred októbrovými voľbami pokúsila vykonštruovať obvinenia voči členom arabskej izraelskej strany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ako postupne vychádzajú najavo ďalšie a ďalšie podrobnosti, je čoraz jasnejšie, že nešlo o pokus narušiť voľby, ale o pokus o štátny prevrat,“ napísal expremiér a líder opozície Jair Lapid.
Televízny kanál Channel 12 v nedeľu informoval, že v predvečer volieb 27. októbra telefonoval šéf Netanjahuovej kancelárie Ido Norden na políciu a podal sťažnosť na členov arabsko-izraelskej strany Raam.
Norden vraj upozornil políciu na údajný spravodajský zdroj - bývalého zamestnanca Netanjahuovej kancelárie -, ktorý poskytol informácie vedúce k zadržaniu troch členov strany Raam.
Týchto troch mužov neskôr prepustili, keď polícia zistila, že spomínané informácie nie sú podložené.
Netanjahu po zadržaní troch členov Raam obvinil arabské strany z volebných podvodov. Tieto strany získali vo voľbách rekordný počet kresiel. Netanjahuova strana Likud vydala vyhlásenie, v ktorom tieto obvinenia poprela.
Izraelské noviny Harec taktiež informovali, že šéf spravodajskej služby Šin Bet David Zini sa pokúsil získať povolenie na odpočúvanie predstaviteľov arabskej politickej strany Spoločná kandidátka. Generálna prokuratúra však zamietla jeho žiadosť pre nedostatok dôkazov.
Líder Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín po tejto správe odsúdil „pokus o prevrat zo strany Netanjahua“.
„Ak sa tieto zistenia potvrdia, pôjde o kriminálny mechanizmus, ktorý fungoval priamo v centre vlády s cieľom zmanipulovať výsledky volieb. Všetci, ktorí za to nesú zodpovednosť, musia niesť následky, a to vrátane Netanjahua,“ napísal Džabarín na sieti X.
Bývalý policajný náčelník zo strany Raam Joav Segalovic vyzval na „okamžité, nezávislé a dôkladné“ vyšetrenie tejto záležitosti. „Netanjahu vykrikoval, že mu kradnú voľby, zatiaľ čo on sám sa pokúšal ukradnúť krajinu a pokúša sa o to dodnes,“ dodal.
Gadi Eizenkot, ktorého prezident poveril zostavením vlády, v nedeľu uviedol, že Netanjahu „už nemôže ani o minútu dlhšie stáť na čele vlády“.
„Ako postupne vychádzajú najavo ďalšie a ďalšie podrobnosti, je čoraz jasnejšie, že nešlo o pokus narušiť voľby, ale o pokus o štátny prevrat,“ napísal expremiér a líder opozície Jair Lapid.
Televízny kanál Channel 12 v nedeľu informoval, že v predvečer volieb 27. októbra telefonoval šéf Netanjahuovej kancelárie Ido Norden na políciu a podal sťažnosť na členov arabsko-izraelskej strany Raam.
Norden vraj upozornil políciu na údajný spravodajský zdroj - bývalého zamestnanca Netanjahuovej kancelárie -, ktorý poskytol informácie vedúce k zadržaniu troch členov strany Raam.
Týchto troch mužov neskôr prepustili, keď polícia zistila, že spomínané informácie nie sú podložené.
Netanjahu po zadržaní troch členov Raam obvinil arabské strany z volebných podvodov. Tieto strany získali vo voľbách rekordný počet kresiel. Netanjahuova strana Likud vydala vyhlásenie, v ktorom tieto obvinenia poprela.
Izraelské noviny Harec taktiež informovali, že šéf spravodajskej služby Šin Bet David Zini sa pokúsil získať povolenie na odpočúvanie predstaviteľov arabskej politickej strany Spoločná kandidátka. Generálna prokuratúra však zamietla jeho žiadosť pre nedostatok dôkazov.
Líder Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín po tejto správe odsúdil „pokus o prevrat zo strany Netanjahua“.
„Ak sa tieto zistenia potvrdia, pôjde o kriminálny mechanizmus, ktorý fungoval priamo v centre vlády s cieľom zmanipulovať výsledky volieb. Všetci, ktorí za to nesú zodpovednosť, musia niesť následky, a to vrátane Netanjahua,“ napísal Džabarín na sieti X.
Bývalý policajný náčelník zo strany Raam Joav Segalovic vyzval na „okamžité, nezávislé a dôkladné“ vyšetrenie tejto záležitosti. „Netanjahu vykrikoval, že mu kradnú voľby, zatiaľ čo on sám sa pokúšal ukradnúť krajinu a pokúša sa o to dodnes,“ dodal.
Gadi Eizenkot, ktorého prezident poveril zostavením vlády, v nedeľu uviedol, že Netanjahu „už nemôže ani o minútu dlhšie stáť na čele vlády“.