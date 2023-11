Izraelská opozícia víta dohodu o prímerí a vydaní rukojemníkov

Jeruzalem/Ženeva 22. novembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) je pripravený pomôcť pri akejkoľvek výmene vo vojne medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



"V súčasnosti sa aktívne zapájame do rozhovorov so stranami, aby sme pomohli uskutočniť akúkoľvek humanitárnu dohodu, ktorú dosiahnu," uviedol MVČK podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI).



MVČK reagoval na dohodu o dočasnom prímerí v Pásme Gazy, ktorú izraelská vláda schválila v stredu skoro ráno.



Ako v noci na stredu informovala agentúra AFP, Hamas má počas štvordňovej prestávky v bojoch prepustiť najmenej 50 z asi 240 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od útoku zo 7. októbra. Izraelská vláda dodala, že prestávku v bojoch predĺži o ďalší deň za každých desať prepustených rukojemníkov. Začiatok štvordňového prímeria má byť oznámený v najbližších 24 hodinách.



Izraelské úrady majú na základe dohody prepustiť 150 palestínskych žien a detí z izraelských väzníc, oznámil podľa CNN Hamas, ktorý potvrdil dohodu.



Vo vyhlásení úradu izraelského premiéra však palestínski väzni nie sú spomenutí.



Schválenie dohody izraelskou vládou v stredu privítal aj líder opozície Jair Lapid a jeho strana Budúcnosť existuje (Ješ Atid).



Pripomenul súčasne, že po implementácii dohody zostane v Pásme Gazy naďalej ešte takmer 200 rukojemníkov. Lapid preto v statuse na platforme X píše, že "štát Izrael má najvyššiu povinnosť pokračovať v práci na návrate všetkých rukojemníkov domov, až do posledného".



TOI doplnil, že traja ministri izraelskej vlády za krajne pravicovú stranu Náboženský sionizmus za dohodu hlasovali až po tom, ako sa im dostalo ubezpečenia, že snaha o vykorenenie Hamasu bude pokračovať aj po ukončení štvordňového prímeria.



Šéf strany, minister financií Bezalel Smotrič, vo svojom vyhlásení objasnil, že podľa názoru jeho straníckych kolegov vo vláde "repatriácia rukojemníkov prispeje k dosiahnutiu cieľov vojny a že vláda, kabinet a celý obranný establišment sú bezvýhradne odhodlaní pokračovať vo vojne až do zničenia Hamasu".



Smotrič sa odvolal na bližšie nešpecifikované "jasné mechanizmy" v rámci dohody, ktoré majú zabrániť "budúcim machináciám a podľahnutiu manipuláciám" zo strany vodcu Hamasu Jahju Sinwára.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena dohodu privítala a vyjadrila nádej, že prímerie v Pásme Gazy povedie k "úplnému zastaveniu" bojov i na izraelsko-libanonskej hranici.



Humanitárne prímerie medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy, ktoré bolo oznámené v stredu, privítala aj Moskva. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré na platforme Telegram zverejnila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Informovala o tom v stredu agentúra AFP citovaná agentúrou TASR.