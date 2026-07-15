< sekcia Zahraničie
Izraelská organizácia odsúdila vládny plán výstavby na Západnom brehu
Netanjahu a krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič podpísali začiatkom tohto týždňa rámcovú dohodu o investovaní do osád na severe palestínskeho územia.
Autor TASR
Tel Aviv 15. júla (TASR) - Izraelská mimovládna organizácia Peace Now v stredu odsúdila plán vlády investovať približne 2,3 miliardy eur do infraštruktúry a výstavby tisícov nových obytných budov v osadách na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Od nástupu premiéra Benjamina Netanjahua do úradu v roku 2022 jeho vláda rýchlo rozširovala osady na Západnom brehu Jordánu, čo si vyslúžilo kritiku od ľudskoprávnych organizácií a Organizácie Spojených národov. Netanjahu a krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič podpísali začiatkom tohto týždňa rámcovú dohodu o investovaní do osád na severe palestínskeho územia.
„Ide o ďalší významný krok v osadníckej revolúcii, ktorú vedieme v Judei a Samárii,“ napísal Smotrič na platforme X, pričom použil biblický názov Západného brehu Jordánu. „V rámci dohody vznikne približne 12.000 nových bytových jednotiek a zároveň sa investuje viac ako osem miliárd šekelov (približne 2,3 miliardy eur) do infraštruktúry, verejných inštitúcií a rozvoja osád,“ vyhlásil. Netanjahu dohodu privítal. „Toto miesto nielen bránime, ale aj povznášame,“ povedal.
Izraelská iniciatíva Peace Now, ktorá sa zasadzuje proti židovským osadám, rozhodnutie ostro kritizovala a obvinila vládu z plytvania verejnými prostriedkami a posilňovania okupácie územia. Tento krok podľa nej skomplikuje potenciálne stiahnutie sa zo Západného brehu Jordánu a uznanie palestínskeho štátu.
„Rámcové dohody sa využívajú na rýchly rozvoj veľkých projektov,“ povedala pre AFP hovorkyňa organizácie. „Z pohľadu vlády ide o dvojnásobné víťazstvo: neobmedzená výstavba v osadách spolu so vytvorením záväzkov pre budúcu vládu, ktoré jej sťažia zvrátenie bezohľadnej politiky,“ uviedla.
Netanjahuova vláda, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za jednu z najpravicovejších v histórii krajiny, od nástupu do úradu schválila zriadenie 102 osád na Západnom brehu Jordánu. Podľa medzinárodného práva sú nelegálne. Izrael okupuje oblasť od roku 1967 a v súčasnosti tam žije približne 500.000 Izraelčanov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov.
Od nástupu premiéra Benjamina Netanjahua do úradu v roku 2022 jeho vláda rýchlo rozširovala osady na Západnom brehu Jordánu, čo si vyslúžilo kritiku od ľudskoprávnych organizácií a Organizácie Spojených národov. Netanjahu a krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič podpísali začiatkom tohto týždňa rámcovú dohodu o investovaní do osád na severe palestínskeho územia.
„Ide o ďalší významný krok v osadníckej revolúcii, ktorú vedieme v Judei a Samárii,“ napísal Smotrič na platforme X, pričom použil biblický názov Západného brehu Jordánu. „V rámci dohody vznikne približne 12.000 nových bytových jednotiek a zároveň sa investuje viac ako osem miliárd šekelov (približne 2,3 miliardy eur) do infraštruktúry, verejných inštitúcií a rozvoja osád,“ vyhlásil. Netanjahu dohodu privítal. „Toto miesto nielen bránime, ale aj povznášame,“ povedal.
Izraelská iniciatíva Peace Now, ktorá sa zasadzuje proti židovským osadám, rozhodnutie ostro kritizovala a obvinila vládu z plytvania verejnými prostriedkami a posilňovania okupácie územia. Tento krok podľa nej skomplikuje potenciálne stiahnutie sa zo Západného brehu Jordánu a uznanie palestínskeho štátu.
„Rámcové dohody sa využívajú na rýchly rozvoj veľkých projektov,“ povedala pre AFP hovorkyňa organizácie. „Z pohľadu vlády ide o dvojnásobné víťazstvo: neobmedzená výstavba v osadách spolu so vytvorením záväzkov pre budúcu vládu, ktoré jej sťažia zvrátenie bezohľadnej politiky,“ uviedla.
Netanjahuova vláda, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za jednu z najpravicovejších v histórii krajiny, od nástupu do úradu schválila zriadenie 102 osád na Západnom brehu Jordánu. Podľa medzinárodného práva sú nelegálne. Izrael okupuje oblasť od roku 1967 a v súčasnosti tam žije približne 500.000 Izraelčanov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov.