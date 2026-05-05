Izraelská paľba v Gaze zabila najmenej troch ľudí vrátane dieťaťa
Vzdušný útok zasiahol aj policajnú stanicu na severe Gazy, kde zomrela 15-ročná osoba a viacero policajtov sa zranilo.
Autor TASR
Gaza 5. mája (TASR) - Pri izraelskej paľbe v utorok v Pásme Gazy zahynuli najmenej traja Palestínčania vrátane jedného dieťaťa a viacerí ďalší sa zranili. K útokom došlo napriek tomu, že tam od októbra platí prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Záchranári uviedli, že jedna osoba zahynula pri izraelskom leteckom útoku v blízkosti štvrte Šajch Radwán v meste Gaza a pri ostreľovaní izraelských tankov v centrálnej časti Pásma Gazy zahynul ďalší človek a niekoľko ďalších bolo zranených. Vzdušný útok zasiahol aj policajnú stanicu na severe Gazy, kde zomrela 15-ročná osoba a viacero policajtov sa zranilo.
Agentúra Reuters predtým informovala, že Izrael zintenzívnil útoky na políciu v Pásme Gazy. Tamojšie policajné zložky ovláda Hamas a využíva ich na upevnenie svojej kontroly v neokupovaných častiach územia.
K útokom v Pásme Gazy dochádza napriek prímeriu z októbra 2025. Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z jeho porušovania. Podľa miestnych zdravotníkov bolo od nadobudnutia platnosti dohody o prímerí zabitých najmenej 830 Palestínčanov, zatiaľ čo Izrael tvrdí, že militanti v tom istom období zabili štyroch jeho vojakov.
Izrael stále okupuje viac ako polovicu územia Pásma Gazy. Na ním kontrolovanej časti obyvateľom nariadil, aby opustili svoje domovy, a zbúral takmer všetky zostávajúce budovy. Skoro celé obyvateľstvo (viac ako 2 milióny ľudí), teraz žije v úzkom páse pozdĺž pobrežia, mnohí v stanoch a poškodených budovách, na území pod faktickou kontrolou Hamasu.
