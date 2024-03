Izraelská polícia bránila mladým moslimom vo vstupe do mešity al-Aksá

Tel Aviv 11. marca (TASR) - Izraelská polícia zabránila stovkám mladých Palestínčanov, aby vstúpili do areálu Chrámovej hory a absolvovali tam svoju prvú modlitbu v rámci pôstneho mesiaca ramadán, informovala v pondelok agentúra DPA.



Oficiálna palestínska tlačová agentúra WAFA s odvolaním sa na očitých svedkov v pondelok uviedla, že izraelské jednotky odmietli povoliť vstup do mešity al-Aksá, pričom niekoľkých ľudí aj zadržali. Podľa očitých svedkov vstup neumožnili mladým mužom; ženy nad 40 rokov povolenie na vstup dostali.



Počas ramadánu, ktorý sa v časti moslimských komunít začal v pondelok, majú v úzkych uličkách Starého mesta Jeruzalema hliadkovať stovky izraelských policajtov.



Každý deň počas ramadánu totiž v areáli mešity al-Aksá - tretieho najposvätnejšieho miesta islamu - očakávajú desaťtisíce veriacich. Tento komplex sa nachádza na vrchole Chrámovej hory, najposvätnejšieho miesta judaizmu, kde kedysi stáli dva biblické chrámy.



Izraelská polícia uviedla, že "v oblasti sa vykonávajú posilnené kontroly" s cieľom odhaliť hrozby a "zabrániť v konaní potenciálnym zločincom, podnecovateľom a narušovateľom verejného poriadku".



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň prisľúbil, že počet veriacich, ktorí sa budú môcť modliť na Chrámovej hore počas prvého týždňa ramadánu, bude rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch a že na Arabov nebudú uvalené žiadne obmedzenia. Informoval o tom na svojom webe denník The Times of Israel (TOI), ktorý súčasne pripomenul, že väčšina Arabov v Jeruzaleme však nemá izraelské občianstvo, a preto môžu podliehať prísnejším obmedzeniam.



Obmedziť ich účasť na modlitbách "počas úvodnej fázy" ramadánu chcel podľa TOI aj policajný komisár Kobi Šabtaj, ktorý dodal, že mladí Arabi, či už Izraelčania alebo pôvodom z východného Jeruzalema, sú hlavnými vyvolávačmi nepokojov, a preto by im mal byť zakázaný prístup.