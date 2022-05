Izraelská polícia je pred pochodom ulicami Jeruzalema v pohotovosti

Jeruzalem 26. mája (TASR) - Izraelské bezpečnostné sily sú v stave pohotovosti pre obavy z násilností pred kontroverzným vlajkovým pochodom ulicami Jeruzalema, ktorý sa z iniciatívy izraelských nacionalistov uskutoční túto nedeľu, informovala agentúra DPA.



Podľa DPA zatkla už izraelská polícia desiatky ľudí za podnecovanie k násilnostiam a provokáciám počas nastávajúceho pochodu.



Po trase pochodu má hliadkovať približne 3000 príslušníkov izraelských bezpečnostných síl, uviedli vo štvrtok izraelské úrady. Prítomnosť polície bude zvýšená aj v izraelských mestách so zmiešaným obyvateľstvom arabským a židovským.



Izraelská polícia obmedzila počet účastníkov pochodu na 16.000. Jeho trasa má viesť cez jeruzalemské Staré mesto. Nepôjde sa síce na Chrámovú horu, ale trasa má prechádzať cez moslimskú štvrť, čo Palestínčania považujú za mimoriadnu provokáciu, všíma si DPA.



Izraelskí nacionalisti si vlajkovým pochodom pripomínajú výročie znovuzjednotenia Jeruzalema obsadením jeho východnej časti, ku ktorému došlo v roku 1967 počas šesťdňovej vojny s Jordánskom.



Židovský štát sa vtedy zmocnil aj západného brehu rieky Jordán. Palestínčania si na tieto územia robia nárok ako na svoj budúci vlastný štát, ktorého hlavným mestom by mal byť práve východný Jeruzalem.



V súvislosti s tohtoročným pochodom islamistické hnutie Hamas tvrdí, že má informácie o plánoch izraelských extrémistov poškodiť Skalný dóm na Chrámovej hore, ktorá je pre moslimov posvätná.



Hamas varoval, že ak k tomu dôjde, Izrael bude niesť zodpovednosť za následky.



Denník The Times of Israel (TOI) v stredu citoval televíziu al-Majádín, blízku hnutiam Hamas a Hizballáh, ktorá v stredu informovala, že palestínske skupiny nevylučujú reakciu z pásma Gazy, ak by počas nedeľného pochodu v Jeruzaleme došlo k provokáciám.



TOI pripomenuli, že Hamas vlani počas vlajkového pochodu vypálil na Jeruzalem množstvo rakiet, čo si vynútilo jeho zastavenie a preloženie o mesiac neskôr.



Koalícia Zjednotená kandidátka, zastupujúca v Knesete záujmy arabského obyvateľstva, vyzvala izraelskú vládu, aby toto "rasistické" podujatie – ako nazvala plánovaný nedeľný pochod starojeruzalemskými ulicami – zrušila.



Spomínaný Skalný dóm je islamská svätyňa v centre Chrámovej hory v Jeruzaleme; moslimovia ju nazývajú Vznešená a ušľachtilá svätyňa, židia a kresťania Chrámová hora.



Moslimovia veria, že skala v centre Dómu je tá istá, po ktorej vystúpil prorok Mohamed v roku 621 n. l., sprevádzaný archanjelom Gabrielom, a vstúpil do neba. V nebi sa radil s Mojžišom a pred návratom na zem dostal (teraz povinné) moslimské modlitby.



V judaizme je táto skala miestom, kde Abrahám podstúpil skúšku, ktorá mala preveriť jeho oddanosť Bohu tým, že mal obetovať svojho syna Izáka. Rabínska legenda tiež hovorí, že tento kameň je základným kameňom celého sveta a je jeho stredom.



Kresťania veria, že na rovnakom mieste, nad ktorým bol neskôr vybudovaný Dóm, dal rímsky cisár Konštantín I. Veľký (306–337 n.l.) postaviť malý kostol nazvaný Chrám sv. Cyrila a sv. Jána, neskôr zväčšený a premenovaný na Chrám Svätej múdrosti.