Izraelská polícia našla dôkazy o nezákonnom sledovaní občanov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 1. februára (TASR) - Izraelská polícia v utorok oznámila, že našla dôkazy poukazujúce na nepovolené používanie sofistikovaného špionážneho softvéru Pegasus svojimi vlastnými vyšetrovateľmi, ktorí takto sledovali telefóny izraelských občanov. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Oznámenie polície prišlo dva týždne po tom, čo izraelský denník priniesol správu o sérii prípadov, keď polícia používala softvér Pegasus na sledovanie protestujúcich ľudí, politikov a podozrivých zo zločinov bez toho, aby mala povolenie od sudcu. Sledovaní mali byť aj ľudia, ktorí viedli protesty proti vtedajšiemu premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Článok spôsobil v Izraeli pobúrenie a donútil generálneho prokurátora a zákonodarcov spustiť vyšetrovanie.Izraelská polícia tvrdenia v článku vtedy ešte poprela a vyhlásila, že pracuje v súlade so zákonmi. A uviedla, že jej predbežné interné vyšetrovanie neprinieslo žiadne dôkazy o údajnom zneužívaní kontroverzného špionážneho softvéru.V utorok už však polícia oznámila, že druhá kontrola "".Izraelský generálny prokurátor dal polícii pokyny, aby "". Zároveň poveril vyšetrujúcu skupinu, aby do 1. júla predložila správu o obvineniach z nezákonného sledovania civilistov.Pegasus je softvér vytvorený izraelskou firmou NSO Group na boj proti podozrivým teroristom a zločincom a predávajú ho na tento účel aj do iných krajín. Jeho varianty pre Android sú schopné extrahovať dáta z populárnych chatovacích aplikácií ako WhatsApp, Facebook a Viber či z e-mailov a prehliadačov. Špionážny softvér môže používateľov na diaľku sledovať prostredníctvom mikrofónu a kamery telefónu a okrem toho môže vytvárať snímky obrazovky alebo zaznamenávať písanie textu na klávesnici.Veľká kauza súvisiaca s programom Pegasus vypukla v júli roku 2021 po tom, ako unikol zoznam asi 50.000 potenciálnych cieľov sledovania, ku ktorým patrili novinári, aktivisti a politici vrátane hláv štátov.