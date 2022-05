Izraelská polícia nezačne vyšetrovať smrť novinárky televízie al-Džazí

Príslušníci palestínskej čestnej stráže nesú rakvu s pozostatkami novinárky televízie al-Džazíra Šírín abú Aklaovej v Ramalláhu vo štvrtok 12. mája 2022, ktorá v stredu počas ozbrojených potýčok v utečeneckom tábore Džanín utrpela smrteľné strelné zranenie hlavy. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 20. mája (TASR) - Izraelská vojenská polícia nezačne vyšetrovať smrť novinárky televízie al-Džazíra Šírín abú Aklaovej, ktorá prišla o život minulý týždeň počas izraelskej razie na západnom brehu rieky Jordán.V správe denníka Haarec sa - bez uvedenia zdroja - uvádza, že v tomto prípade nie je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.Izraelská armáda síce smrť novinárky vyšetruje, ale nieZ predbežného vyšetrovania vyplýva, že ženu mohla 11. mája zasiahnuť náhodná streľba z pozícií Palestínčanov, ale i izraelský vojak.Denník Haarec poukázal aj na ďalší možný dôvod rozhodnutia nezačať vyšetrovanie vojenskou políciou: keďže by si takéto vyšetrovanie vyžiadalo vypočúvanie vojakov, ktorí sa zúčastnili na prestrelke, v izraelskej armáde i spoločnosti by to mohlo vyvolať vlnu odporu: izraelská pravica totiž v minulosti ostro kritizovala všetky prípady vyšetrovania vojakov.Podľa Haarecu však rozhodnutie o nezačatí vyšetrovania okolností smrti abú Aklaovej bude zrejme terčom kritiky zo strany Washingtonu. Abú Aklaová bola totiž aj občiankou USA.Krátko po incidente v Džaníne, pri ktorom novinárka zahynula, Izrael vyzval Palestínčanov na spoločné vyšetrovanie, pričom uviedol, že guľku musia analyzovať odborníci na balistiku, aby sa dospelo k jednoznačným záverom.Palestínski predstavitelia to odmietli s tým, že Izraelu nedôverujú, a vyzvali ďalšie krajiny, aby sa zapojili do vyšetrovania. Argumentovali aj tým, že skupiny na ochranu ľudských práv tvrdia, že Izrael má slabé výsledky pri vyšetrovaní priestupkov svojich bezpečnostných zložiek.Denník The Times of Israel napísal, že medzinárodné investigatívne konzorcium Bellingcat so sídlom v Holandsku zverejnilo cez víkend analýzu video- a audiozáznamov zozbieraných na sociálnych sieťach.Tieto materiály pochádzali z palestínskych aj izraelských vojenských zdrojov a analytici sa zaoberali takými faktormi, ako sú čas, miesta videí, tiene či forenzná zvuková analýza výstrelov.Tím expertov zistil, že hoci sa v oblasti nachádzali palestínski ozbrojenci aj izraelskí vojaci, dôkazy podporujú výpovede svedkov, že abú Aklaovú zabila izraelská paľba.povedal Giancarlo Fiorella, šéf analytického tímu.Fiorella priznal, že pri analýze nemôže byť stopercentná istota, ak nie sú k dispozícii dôkazy, ako je guľka, zbrane použité armádou a GPS lokalizácia izraelských síl. Povedal však, že objavenie sa ďalších dôkazov zvyčajne posilňuje predbežné závery a takmer nikdy ich nevyvracia.Jonatan Konrikus, bývalý hovorca izraelskej armády a odborník na vojenské záležitosti, zasa uviedol, že rekonštrukcia prestrelky v husto obývanom mestskom teréne jePotvrdil tiež, že forenzné dôkazy, ako je napríklad guľka, sú kľúčové pre dosiahnutie jednoznačných záverov. Obvinil palestínsku samosprávu, že s izraelskými vyšetrovateľmi odmieta spolupracovať v snahe o dosiahnutie propagandistických cieľov.