Polícia postrelila Palestínčana, ktorý napadol izraelského civilistu

Jeruzalem 19. marca (TASR) - Palestínsky útočník v sobotu v Jeruzaleme napadol izraelského civilistu, ktorému spôsobil bodné zranenia. Izraelská polícia Palestínčana postrelila, informovala agentúra AFP.



K útoku došlo v západnej časti Jeruzalema, avšak neďaleko vstupu do východnej časti mesta. Mladý Palestínčan vo veku okolo 20 rokov zaútočil na Izraelčana, ktorý sa venoval rekreačnému behu. Obeti na pomoc prišli aj ďalší okoloidúci a útočníka napokon spacifikovala polícia.



"Príslušníci jeruzalemskej polície začali strieľať, aby podozrivého muža zneutralizovali," píše sa v policajnom vyhlásení. Izraelčan (35) pri útoku, u ktorého sa predpokladá teroristický motív, utrpel len ľahšie zranenia.



Útočník ignoroval varovania a približoval sa k zasahujúcim príslušníkom, ktorí ho následne postrelili do nohy. Zdravotníci označili jeho zranenie za vážne, uviedli noviny The Jerusalem Post.



Podľa denníka za posledné týždne zaznamenali v Jeruzaleme zvýšenie počtu takýchto incidentov. V meste totiž rastie napätie v súvislosti s blížiacim sa moslimským pôstnym mesiacom ramadán, ktorý sa začne 2. apríla.