Izraelská polícia pri razii v Jeruzaleme zastrelila Palestínčana
Polícia zadržala ďalšie tri osoby, ktoré odovzdala bezpečnostným zložkám na vypočutie.
Autor TASR
Tel Aviv 25. marca (TASR) - Izraelská polícia zastrelila Palestínčana, ktorý sa údajne snažil získať zbraň policajta v utajení počas nočnej operácie vo východnom Jeruzaleme, oznámili v stredu úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Policajti v Jeruzaleme a tajní príslušníci pohraničnej stráže v utajení uskutočnili v jednej z miestnych štvrtí raziu zameranú na „dvoch podozrivých zapojených do teroristickej činnosti“, uviedla polícia vo svojom vyhlásení.
„Počas tejto operácie sa jeden z podozrivých pokúsil zobrať zbraň policajtovi v utajení, ktorý rýchlo reagoval a neutralizoval ho,“ konštatuje.
Krátko po incidente potvrdili smrť muža, ktorý mal podľa palestínskej tlačovej agentúry WAFÁ 21 rokov.
Polícia zadržala ďalšie tri osoby, ktoré odovzdala bezpečnostným zložkám na vypočutie.
Izrael anektoval východný Jeruzalem v roku 1980. Celý, vrátane anektovanej východnej časti, ho považuje za svoje nedeliteľné hlavné mesto. Medzinárodné spoločenstvo to však neuznáva a Palestínčania chcú, aby sa východný Jeruzalem stal hlavným mestom ich budúceho štátu.
