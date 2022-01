Izraelská polícia riešila ďalšiu krízu vo štvrti Šajch Džarrá

Jeruzalem 17. januára (TASR) - Palestínčania zo štvrte Šajch Džarrá vo východnom Jeruzaleme sa v pondelok dostali do sporu s izraelskou políciou a magistrátom, ktoré chceli vykonať súdny rozkaz na vysťahovanie palestínskej rodiny z jedného domu.



Ako informovala agentúra AFP, niekoľkí obyvatelia inkriminovaného domu vyliezli na strechu budovy a vyhrážali sa, že podpália nádoby so stlačeným plynom a ďalšie horľaviny, ak jeruzalemský magistrát bude pokračovať vo vysťahúvaní rodiny Muhammada Salhíju.



Rodina tvrdí, že nehnuteľnosť kúpila pred rokom 1967, v ktorom Izrael dobyl východný Jeruzalem. Zástupcovia štátu na súde argumentovali, že rodina na tento majetok nemá právo. Jeruzalemský magistrát pozemok pod domom formálne zhabal ešte v roku 2017 na výstavbu školy pre deti so špeciálnymi potrebami a integrované ihriská.



Vlani súd v Jeruzaleme rozhodol v prospech mesta a povolil vysťahovanie rodiny, ktorá sa následne proti tomuto verdiktu odvolala a čaká na rozhodnutie v tejto veci.



Príslušný sudca však nezmrazil príkaz na jej vysťahovanie. Konštatoval totiž tiež, že dom bol na pozemku postavený bez stavebného povolenia.



Radnica a polícia v pondelok vydali spoločné vyhlásenie, podľa ktorého súd pred rokom nariadil rodine, aby nehnuteľnosť opustila. Podľa úradníkov Salhíjovci ignorovali "nespočetné možnosti" na odchod z pozemku.



Izrael obsadil východný Jeruzalem v šesťdňovej vojne v roku 1967 a neskôr ho anektoval, čo je krok, ktorý medzinárodné spoločenstvo neuznalo.



Odvtedy sa však do oblasti presťahovali tisíce židovských osadníkov, čo podnecuje napätie s Palestínčanmi, ktorí si na východný Jeruzalem robia nárok ako na hlavné mesto svojho budúceho štátu.



Vysťahovanie z domov vo štvrti Šajch Džarrá a ďalších štvrtí východného Jeruzalema hrozí stovkám Palestínčanov, konštatovala AFP.



V niektorých prípadoch Izraelčania židovského pôvodu vzniesli právny nárok na pozemky, o ktorých tvrdia, že boli nezákonne zabraté ich rodinám počas vojny časovo kolidujúcej so založením štátu Izrael v roku 1948.



Palestínčania tieto tvrdenia odmietajú s tým, že ich domy boli legálne zakúpené od jordánskych úradov, ktoré spravovali východný Jeruzalem v rokoch 1948-67.



AFP dodala, že proti súdnemu príkazu na svoje vysťahovanie z domov v štvrti Šajch Džarrá sa na izraelský najvyšší súd odvolalo sedem palestínskych rodín. Salhíjovci však v tejto skupine rodín nie sú, spresnila AFP.



Boj miestnych palestínskych rodín proti svojmu vysťahovaniu z domov na predmestí Šajch Džarrá viedol vlani k 11 dní trvajúcemu ozbrojenému konfliktu medzi Izraelom a radikálmi z palestínskeho pásma Gazy.