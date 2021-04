Izraelská polícia sa dostala do zrážok v davmi ľudí pri Starom Meste

Jeruzalem 19. apríla (TASR) - Izraelská polícia sa v nedeľu dostala do zrážok so stovkami palestínskych protestujúcich pri hradbách Starého Mesta v Jeruzaleme a použila omračujúce granáty a vodné delo na rozohnanie davu. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na izraelské médiá.



K podobným zrážkam dochádza každú noc od minulého týždňa, keď sa začal posvätný moslimský mesiac ramadán. Palestínčania vyhlasujú, že počas ramadánu sa už tradične každý večer stretávajú na schodoch pred Damaskou bránou Starého Mesta, ale tento rok izraelská polícia postavila zátarasy, aby zabránila davom dostať sa na ne.



Policajné opatrenie nahnevalo moslimov, ktorí sa na tomto námestí so schodmi radi stretávajú a trávia tam počas ramadánu noci, keď sa už skončí celodenný pôst trvajúci od svitania do súmraku. Polícia obviňuje davy z výtržníctva a z hádzania kameňov do príslušníkov bezpečnostných síl.



Izraelská verejnoprávna televízna stanica Kan-11 odvysielala videá zachytávajúce veľké davy ľudí v potýčkach s políciou, ktorá na rozptýlenie zhromaždených ľudí použila omračujúce granáty a vodné delo. Polícia uviedla, že zatkla najmenej tri osoby, a zdravotná služba Palestínskeho Červeného polmesiaca hlásila, že v zrážkach utrpeli zranenia štyria ľudia. Podrobnosti o ich stave neboli bezprostredne známe.



Izraelská polícia hlásila aj zrážky s davmi Arabov v starobylom prístavnom meste Jaffa, na južnom okraji metropoly Tel Aviv. Podľa slov polície davy ľudí tam hádzali kamene do policajných príslušníkov, z nich dvaja utrpeli mierne zranenia. Zatknuté boli tri osoby.



Ramadán sa slávi pôstom od svitania do súmraku a počas noci majú moslimovia hostiny s rodinou alebo priateľmi, aj keď zhromaždenia ľudí "plece pri pleci" v mešitách a veľké stretnutia na hostinách sú teraz z dôvodu neustáleho šírenia pandémie koronavírusu obmedzené.