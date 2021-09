Polícia v Izraeli smrteľne zranila Palestínčana, lebo na nich zaútočil

Jeruzalem 10. septembra (TASR) - Izraelská polícia smrteľne zranila Palestínčana, ktorý sa predtým pokúsil nožom zaútočiť na príslušníkov izraelskej polície. Incident sa odohral v jeruzalemskom Starom meste.



Páchateľa, ktorý pochádzal z východného Jeruzalema, s ťažkými zraneniami a v kritickom stave previezli do nemocnice, kde krátko po prevoze zomrel.



Palestínska samospráva identifikovala páchateľa útoku ako 50-ročného Chazíma Džuláního, riaditeľa vysokej školy alternatívnej medicíny vo východnom Jeruzaleme a odborníka na čínsku akupunktúru.



K tomuto incidentu došlo v čase zvýšeného napätia v Jeruzaleme a na Západnom brehu Jordánu, ktoré je dôsledkom úteku šiestich palestínskych väzňov z prísne stráženého väzenia Gilboa ležiaceho na severe Izraela. Izraelské bezpečnostné zložky sa obávali, že situácia v Jeruzaleme a na okupovaných územiach bude v piatok eskalovať, čo sa však nestalo.



Denník The Times of Israel spresnil, že mešitu al-Aksá na Chrámovej hore v Jeruzaleme navštívilo počas piatkových modlitieb asi 15.000 ľudí. Ide o miesto, ktoré sa často stáva ohniskom konfliktov s izraelskými bezpečnostnými silami. V piatok však takéto incidenty neboli hlásené.



Mnoho Palestínčanov však chodilo ulicami Jeruzalema mávajúc lyžicami a naberačkami, čo bolo očividným prejavom súhlasu s útekom väzňov a spôsobom, akým si vybudovali útekový tunel z väzenia.



Podľa informácií palestínskeho Červeného polmesiaca bolo v piatok na západnom brehu Jordánu zranených šesť Palestínčanov, ktorých zasiahli gumové projektily. Ďalších 34 Palestínčanov bolo ošetrených po vdýchnutí slzotvorného plynu.



Izraelské bezpečnostné služby boli v piatok uvedené do stavu najvyššej pohotovosti, ktorý bol vyhlásený na celom území Izraela a na Západnom brehu Jordánu po tom, čo militantná skupina Hamas vyhlásila "deň hnevu" na znak solidarity s palestínskymi väzňami na úteku.



Izraelský minister obrany Benny Ganc v piatok vyzval izraelské bezpečnostné sily, aby sa počas prebiehajúceho pátrania po utečencoch z väzenia vyhli zbytočnému trestaniu nevinných Palestínčanov. Prisľúbil tiež, že Izrael utečencov nakoniec dolapí.



Útek väzňov z väznice Gilboa vyvolal na Západnom brehu Jordánu a v Jeruzaleme mohutné podporné demonštrácie Palestínčanov, pričom niektoré z nich sa zvrhli do násilností. Oživil aj obavy z obnovenia konfliktu v pásme Gazy.



Pátranie po väzňoch na úteku pokračuje už piaty deň. Podľa palestínskych médií izraelské jednotky v uplynulých dňoch zatkli mnoho rodinných príslušníkov utečencov, vrátane piatich, ktorí boli zatknutí v piatok nadránom v dedinách blízko mesta Džanín na severe Predjordánska.