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Izraelská polícia tvrdí, že osadníci zadržali britského aktivistu
Izraelské obranné zložky, tajná služba Šin Bet a polícia podľa Netanjahua vykonávajú dôsledné vyšetrovanie na mieste a očakáva, že výtržníkov zatknú a čo najskôr ich postavia pred súd.
Autor TASR
Tel Aviv 30. augusta (TASR) - Izraelská polícia v sobotu uviedla, že britský aktivista, ktorého v dedine Umm al-Chajr na okupovanom Západnom brehu Jordánu odviedli ozbrojení osadníci, sa nachádza vo väzbe. TASR o tom informuje podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
Muža podľa vyhlásenia polície zadržal veliteľ bezpečnostnej jednotky osady južne od Hebronu „pre podozrenie zo spáchania nemravného činu voči maloletému“. Podozrivého predviedli na vypočúvanie.
Tento muž podľa TOI vykonával v oblasti takzvanú „ochrannú prítomnosť“ spolu s Palestínčanmi.
Na sociálnych sieťach sú zverejnené rôzne zábery zobrazujúce tohto Brita, napríklad je zobrazený na matraci v budove, pričom muž hovoriaci hebrejsky ho nazýva anarchistom a pedofilom, priblížil TOI.
V sobotu došlo na tomto okupovanom území aj k ďalšiemu incidentu. Desiatky maskovaných osadníkov vtrhli do palestínskej dediny Kusra ležiacej na severe Západného brehu Jordánu, kde obsadili dom obývaný palestínskou rodinou, ktorá bola v tom čase bola vo vnútri. Na miesto bola privolaná izraelská armáda. Podľa agentúry Reuters nedošlo k zadržaniu žiadnych osadníkov.
Osadníci sa následne presunuli do susednej dediny Džálúd, kde napadli palestínsku rodinu a skupinu zahraničných novinárov, pričom im zdemolovali vozidlo a fyzicky napadli členov štábu.
K tomuto násiliu sa v sobotu vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý označil útočníkov za „hŕstku výtržníkov“ a odsúdil ich „násilné trestné činy“. Izraelské obranné zložky, tajná služba Šin Bet a polícia podľa Netanjahua vykonávajú dôsledné vyšetrovanie na mieste a očakáva, že výtržníkov zatknú a čo najskôr ich postavia pred súd.
Muža podľa vyhlásenia polície zadržal veliteľ bezpečnostnej jednotky osady južne od Hebronu „pre podozrenie zo spáchania nemravného činu voči maloletému“. Podozrivého predviedli na vypočúvanie.
Tento muž podľa TOI vykonával v oblasti takzvanú „ochrannú prítomnosť“ spolu s Palestínčanmi.
Na sociálnych sieťach sú zverejnené rôzne zábery zobrazujúce tohto Brita, napríklad je zobrazený na matraci v budove, pričom muž hovoriaci hebrejsky ho nazýva anarchistom a pedofilom, priblížil TOI.
V sobotu došlo na tomto okupovanom území aj k ďalšiemu incidentu. Desiatky maskovaných osadníkov vtrhli do palestínskej dediny Kusra ležiacej na severe Západného brehu Jordánu, kde obsadili dom obývaný palestínskou rodinou, ktorá bola v tom čase bola vo vnútri. Na miesto bola privolaná izraelská armáda. Podľa agentúry Reuters nedošlo k zadržaniu žiadnych osadníkov.
Osadníci sa následne presunuli do susednej dediny Džálúd, kde napadli palestínsku rodinu a skupinu zahraničných novinárov, pričom im zdemolovali vozidlo a fyzicky napadli členov štábu.
K tomuto násiliu sa v sobotu vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý označil útočníkov za „hŕstku výtržníkov“ a odsúdil ich „násilné trestné činy“. Izraelské obranné zložky, tajná služba Šin Bet a polícia podľa Netanjahua vykonávajú dôsledné vyšetrovanie na mieste a očakáva, že výtržníkov zatknú a čo najskôr ich postavia pred súd.