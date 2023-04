Izraelská polícia vykonala raziu v mešite al-Aksá

Jeruzalem 5. apríla (TASR) - Izraelská polícia v stredu pred svitaním vnikla do jeruzalemskej mešity al-Aksá, aby rozohnala zhromaždených veriacich. Palestínske radikálne hnutie Hamas to označilo za "bezprecedentný zločin" a vyzvalo palestínske obyvateľstvo na západnom brehu Jordánu, aby "šli hromadne mešitu al-Aksá brániť". TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Palestínsky Červený kríž vyhlásil, že razia v mešite si vyžiadala zranených, presné počty však neuviedol. Dodal, že izraelské jednotky bránia palestínskym lekárom a záchranárom vstúpiť do mešity.



Izraelská polícia vo vyhlásení uviedla, že do areálu posvätného komplexu musela vstúpiť, lebo vnútri mešity sa údajne zamkli "maskovaní buriči" s pyrotechnikou, kameňmi a palicami.



Incident vyvolal kritiku a násilie zo strany Palestínčanov. Reportéri agentúry AFP zaznamenali, že krátko po razii v mešite bolo z pásma Gazy smerom k Izraelu vypálených niekoľko rakiet.



AFP pripomína, že mešita al-Aksá je treťou najposvätnejšou svätyňou islamu. Komplex, ktorý židia uctievajú ako Chrámovú horu, je zároveň aj najposvätnejším miestom judaizmu.



Posvätné miesta v jeruzalemskom Starom meste boli v minulosti opakovane ohniskom stretov. Bezpečnostná situácia v Izraeli a na palestínskych územiach je už dlhší čas mimoriadne napätá a momentálne sú izraelské bezpečnostné zložky v stave vysokej pohotovosti aj pre moslimský posvätný mesiac – ramadán, ktorý zvyčajne sprevádza napätie a nepokoje.



Situáciu môže ovplyvniť aj blížiaci sa židovský sviatok pesach. Izraelská armáda v piatok oznámila, že počas prvého a posledného dňa sviatku pesach uzavrie pre Palestínčanov priechody medzi Izraelom a okupovaným Predjordánskom. Uzavrú sa aj hraničné priechody do pásma Gazy. Ide o opatrenie, ktoré obvykle sprevádza slávenie židovských a izraelských sviatkov.