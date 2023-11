Izraelská polícia vyšetruje sexuálne násilie spáchané Hamasom

Tel Aviv 15. novembra (TASR) - Izraelská polícia začala vyšetrovať obvinenia zo sexuálneho násilia, ku ktorému malo dôjsť počas bezprecedentného útoku palestínskeho militantného Hamasu na izraelské územie v blízkosti Pásma Gazy zo 7. októbra. Oznámili to v utorok izraelskí predstavitelia, píše agentúra Reuters.



Vyšetrovanie zrejme potrvá celé mesiace, povedal novinárom v meste Bejt Šemeš hlavný inšpektor David Kac z jednotky pre závažnú a organizovanú trestnú činnosť. Vyšetrovanie je podľa jeho slov obzvlášť náročné, keďže na niektorých miestach, kde došlo k páchaniu sexuálneho násilia, prebiehali aj niekoľkodňové boje medzi izraelskými silami a militantmi z Hamasu.



"Je to oveľa zložitejšie, pretože je tu aj otázka času, ktorý už uplynul, kým sme sa dostali k telám, pričom niektoré z nich tam ležali celé dni," povedal Kac. Dodal, že faktorom je aj "trauma", s ktorou bojujú všetci preživší. Podľa Kaca potrvá ešte nejaký čas, kým budú môcť rozprávať o to, čo prežili.



"Máme ďalšie spoľahlivé informácie o zločinoch vrátane sexuálnych útokov, od očitých svedkov, z forenzných expertíz, ktoré stále skúmame, ako aj z výpovedí ďalších účastníkov," dodal.



Hamas sa k správe bezprostredne nevyjadril.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu po vpáde do Izraela zo 7. októbra približne 1200 ľudí, pričom ďalších zhruba 240 osôb vrátane detí zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy. Izrael v rámci odvety spustil masívne bombardovanie tejto palestínskej enklávy, ktoré si podľa palestínskych úradov ovládaných Hamasom vyžiadalo už vyše 11.000 obetí.