Izraelská polícia zadržala dvoch zo šestice väzňov na úteku

Na archívnej snímke policajti vyšetrujú na mieste úteku šiestich palestínskych väzňov z väznice Gilboa na severe Izraela 6. septembra 2021. Foto: TASR / AP

Jeruzalem 11. septembra (TASR) - Izraelská polícia v piatok (10. septembra 2021) oznámila, že po piatich dňoch pátrania dolapila dvoch zo šiestich palestínskych väzňov, ktorí v pondelok ušli z prísne stráženého väzenia Gilboa na severe Izraela. Informoval o tom na svojom webe denník The Times of Israel, ktorý spresnil, že dvojicu väzňov na úteku zadržali v meste Nazaret na severe Izraela.Bližšie podrobnosti nateraz nie sú známe; polícia avizovala, že o prípade bude informovať neskôr.Útek tejto šestice mužov z prísne stráženého väzenia je v Izraeli považovaný za jeden z najzávažnejších v dejinách krajiny. Všetci väzni na úteku boli považovaní za veľmi nebezpečných a izraelské bezpečnostné zložky po nich spustili rozsiahle pátranie.Predpokladalo sa, že časti skupinky väzňov sa podarilo dostať na Palestínčanmi ovládané územia na západnom brehu Jordánu, zatiaľ čo iní sa údajne skryli v Izraeli.V snahe dolapiť ich zatkli izraelské jednotky v uplynulých dňoch viacero ich rodinných príslušníkov - jedna z týchto operácií sa konala v piatok na úsvite v dedinách v blízkosti mesta Džanín na severe Predjordánska.Medzi väzňami na úteku je Zakarijá Zubajdí, známy ako vodca militantných Palestínčanov z mesta Džanín ležiaceho na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu. Je bývalým lídrom Brigád mučeníkov al-Aksá a známou osobnosťou medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi.Ďalší štyria utečenci boli odsúdení na doživotie v súvislosti s teroristickými útokmi na Izraelčanov.Šiesty väznený Palestínčan bol v administratívnej väzbe a nebol obvinený zo žiadneho zločinu.Po ich úteku vyšlo v pásme Gazy a v meste Džanín na severe Západného brehu, odkiaľ pochádzajú niektorí utečenci, do ulíc množstvo ľudí, aby tak oslávili útek väzňov, ktorí sa stali "", ale súčasne aj Izraelom najhľadanejšími osobami.Mnoho Palestínčanov sa aj v piatok prechádzalo po uliciach Jeruzalema mávajúc pritom lyžicami a naberačkami, čo bolo očividným prejavom súhlasu s útekom väzňov a narážkou na spôsob, akým si vybudovali únikový tunel z väzenia.