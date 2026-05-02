Izraelská polícia zadržala muža podozrivého z útoku na mníšku
Obeťou útoku je francúzska štátna príslušníčka, ktorá pôsobí ako výskumníčka vo Francúzskej škole pre biblický a archeologický výskum.
Autor TASR
Jeruzalem 2. mája (TASR) - Izraelská polícia zadržala 36-ročného muža, ktorý tento týždeň v Jeruzaleme fyzicky zaútočil na rehoľníčku. Ide o najnovší incident namierený proti kresťanom v jeruzalemskom Starom meste. Informovala o tom agentúra AFP.
K incidentu došlo v stredu v blízkosti Dávidovej hrobky nachádzajúcej sa pri Sionskej bráne na južnej strane Starého Mesta. Zverejnené video z bezpečnostných kamier zachytáva muža, ako odzadu pribehne k rehoľníčke idúcej po ulici, sotí ju na zem a odbehne. Po chvíľke sa vráti a do zranenej ženy ležiacej na zemi ešte párkrát kopne.
Polícia v piatok oznámila, že podozrivého, ktorý mal pri útoku na odeve rituálne strapce - tzv. cicit, sa jej podarilo zadržať. Podľa úradov je podozrivý z rasovo motivovaného útoku a zostáva vo väzbe.
Obeťou útoku je francúzska štátna príslušníčka, ktorá pôsobí ako výskumníčka vo Francúzskej škole pre biblický a archeologický výskum. Jej riaditeľ Olivier Poquillon útok označil za „sektárske násilie“.
Staré Mesto v Izraelom anektovanom východnom Jeruzaleme je stáročia stará opevnená enkláva, kde sa nachádza viacero z najposvätnejších miest pre židov, kresťanov a moslimov. Ide súčasne o ohnisko napätia, pretože prístup k týmto miestam je spojený s historickými a politickými nárokmi, ktoré sú jadrom izraelsko-palestínskeho konfliktu.
V poslednom čase v Jeruzaleme zdokumentovali nárast prípadov obťažovania kresťanov vrátane fyzických útokov a pľuvania, často zo strany študentov židovských ortodoxných ješív, ktoré pretrváva napriek opakovanému napomenutiu zo strany ich rabínov, informovali izraelské médiá.
Mediálny koordinátor Kresťanského fóra Svätej zeme Wadie Abunassar označil útoky namierené proti kresťanom za rastúci fenomén. Rýchlu reakciu na útok na mníšku pripísal skutočnosti, že bol zachytený na videu.
Podľa jeho slov k zadržaniu podozrivých z útokov na kresťanov často nedochádza a aj v prípade zadržania bývajú podozriví po krátkom čase prepustení. V niektorých prípadoch polícia neodporúča podanie obžaloby alebo obvinenia sú mierne. Abunassar priznal, že cíti „veľký hnev na systém a veľký smútok, pretože má pocit, že sa to tak skoro neskončí“.
K zadržaniu podozrivého muža došlo niekoľko týždňov po tom, čo izraelské úrady moslimom a kresťanom obmedzili prístup k bohoslužbám na posvätných miestach, pričom sa odvolali na bezpečnostné obavy v súvislosti s vojnou v Iráne.
Izrael si vyslúžil kritiku aj po tom, čo latinskému patriarchovi katolíckej cirkvi v Jeruzaleme, kardinálovi Pierbattistovi Pizzaballovi, na Palmovú (Kvetnú) nedeľu znemožnil vstup do Chrámu Božieho hrobu.
V reakcii na medializáciu tohto incidentu izraelský premiér Benjamin Netanjahu okamžite udelil kardinálovi Pizzaballovi „plný a okamžitý prístup“ do kresťanskej svätyne, aby mohol „vykonávať bohoslužby podľa vlastného uváženia.“
Netanjahu odsúdil aj nedávne znesvätenie Ježišovej sochy, ktorého sa v polovici apríla dopustil izraelský vojak v jednej z juholibanonských dedín. Velenie izraelskej armády sa od tohto konania dištancovalo a uviedlo, že vojak bude potrestaný.
