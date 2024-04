Izraelská polícia zadržala sestru politického vodcu Hamasu

Jeruzalem 1. apríla (TASR) - Izraelská polícia v pondelok oznámila, že zadržala sestru politického vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju. Spravila tak v rámci vyšetrovania terorizmu na juhu Izraela, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Izraelská polícia pre AFP uviedla, že vzala do väzby občianku Izraela Sabah Abdal Salám Haníjovú. Ženu polícia zadržala v meste Tel Ševa v rámci vyšetrovania, do ktorého je zapojená i izraelská tajná služba Šin Bet.



Policajný hovorca potvrdil, že zadržaná žena je sestrou politického vodcu Hamasu, ktorý žije v katarskej Dohe. Zároveň uviedol, že je podozrivá z toho, že udržiava kontakt s členmi Hamasu a z toho, že sa stotožňuje s touto organizáciou a podporuje teroristické činy v Izraeli.



Podľa polície sa v dome 57-ročnej Haníjovej našli dokumenty, mediálny obsah, telefóny a iné dôkazy, ktoré ju spájajú so spáchaním závažnych bezpečnostných priestupkov proti Izraelu.