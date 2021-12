Mladé palestínske dievča zaútočila nožom na matku vedúcu deti do školy

Jeruzalem 8. decembra (TASR) - Izraelská polícia zatkla 14-ročné palestínske dievča, ktoré v stredu ráno nožom zaútočilo na Izraelčanku a následne sa skrylo v neďalekej škole. Incident sa odohral vo východnom Jeruzaleme, neďaleko školy na ulici v štvrti Šajch Džarrá, ktorá bola nedávno dejiskom násilností pre spor medzi Palestínčanmi a Izraelom.



Ako informovala agentúra AFP, obeťou útoku sa stala 26-ročná židovská žena, ktorá práve vyprevádzala svoje deti do školy. Pri útoku utrpela ľahké zranenia a bola prevezená do nemocnice, spresnila izraelská polícia, podľa ktorej by útok bolo možné kvalifikovať ako teroristický čin.



Dnešný incident je ďalší zo série podobných útokov v Jeruzaleme. Spravodajský web The Times of Israel (TOI) pripomenul, že minulú sobotu hliadka izraelskej pohraničnej polície smrteľne postrelila Palestínčana, ktorý predtým pri hradbách jeruzalemského Starého mesta nožom zaútočil na izraelského civilistu.



V štvrti Šajch Džarrá žije najmenej sedem palestínskych rodín, ktoré čakajú na rozhodnutie izraelských súdov v kauze svojho vysťahovania a vydania svojich domov židovským rodinám.



Tento prípad súvisí so zákonom prijatým v Izraeli v roku 1970. V súlade s ním majú Židia právo získať späť pozemky a pôdu ležiacu na území východného Jeruzalema, o ktoré prišli v roku 1948, a to aj v prípade, že na nej žili Palestínčania. Izraelčania však musia dokázať svoje vlastnícke nároky pred rokom 1948.



Pre Palestínčanov, ktorí prišli po roku 1948 o domov alebo pôdu, takáto možnosť v Izraeli neexistuje.



Protesty proti vysťahovaniu palestínskych rodín prerástli v máji do potýčok Palestínčanov so židovskými osadníkmi a izraelskou políciou, ktoré sa z východného Jeruzalema preniesli aj do jeruzalemského Starého Mesta a na Chrámovú horu, tretieho najsvätejšieho miesto islamu a najposvätnejšieho miesta judaizmu.



Tieto násilnosti vyústili ďalej do ozbrojeného konfliktu medzi izraelskou armádou a radikálmi z hnutia Hamas, vládnuceho v pásme Gazy. Boje, odohrávajúce sa od 10. do 21. mája, si vyžiadali 260 obetí na palestínskej a 13 na izraelskej strane.



Izrael obsadil východný Jeruzalem v šesťdňovej vojne v roku 1967 a neskôr ho anektoval, čo medzinárodné spoločenstvo nikdy neuznalo.



Palestínčania považujú východný sektor Jeruzalema za hlavné mesto svojho budúceho štátu.