Palestínčan dobodal izraelského policajta, zastrelili ho

Jeruzalem 16. júla (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v utorok zneškodnili 19-ročného Palestínčana z Pásma Gazy, ktorý predtým nožom zaútočil na príslušníka izraelskej polície. Incident sa odohral počas operácie izraelských bezpečnostných zložiek pri meste Ramalláh na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej sa zatiaľ nepodarilo vyjasniť, prečo sa útočník zdržiaval v Predjordánsku.



Incident z noci na utorok je súčasťou vlny násilia na Západnom brehu od začiatku vojny v Pásme Gazy. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bolo na tomto území za ten čas zabitých viac ako 500 Palestínčanov, väčšina z nich v potýčkach s izraelskými silami. Ďalší boli zabití pri hádzaní kameňov alebo pri protestoch proti izraelskej armáde. Niektorí zo zabitých sa ani nezapojili do konfrontácií s izraelskými silami a sú v štatistikách zaradení k tzv. kolaterálnym stratám.



Palestínske útoky proti Izraelčanom na Západnom brehu Jordánu sú na vzostupe od 7. októbra 2023, keď teroristické komandá napojené na palestínske radikálne hnutie Hamas vtrhli do južného Izraela, pričom tam zabili približne 1200 ľudí – väčšinou civilistov – a asi 250 uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Dôsledkom tohto teroristického útoku bola ofenzíva izraelskej armády, ktorá si doteraz v Pásme Gazy vyžiadala životy viac než 38.400 ľudí. Ide o bilanciu ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré v nej nerozlišuje medzi ozbrojencami a civilistami.



Väčšina z 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy sa tiesni v stanových táboroch v strednej a južnej časti enklávy. Izraelské blokády, boje a nezákonnosť obmedzujú úsilie o poskytovanie a distribúciu humanitárnej pomoci, čo spôsobuje, že obyvateľstvo pociťuje akútny nedostatok potravín a vyvolalo obavy z hladomoru.