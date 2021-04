Izraelská polícia zatkla pri potýčkach v Jeruzaleme 44 ľudí

Jeruzalem 24. apríla 2021 (TASR) - Izraelská polícia uviedla, že pri potýčkach v Jeruzaleme v piatok večer zatkla 44 ľudí a 20 jej príslušníkov utrpelo zranenia. Zasahovala proti Palestínčanom, ktorých nahnevali obmedzenia počas ramadánu, a židovským extrémistom, ktorí v okolí usporiadali protiarabský pochod, informovala agentúra AP.



Okrem toho palestínski militanti v pásme Gazy, čo je podľa AP považované za odvetu za incidenty v Jeruzaleme, vystrelili v piatok večer tri rakety na Izrael. Izraelská armáda uviedla, že dve rakety dopadli blízko hranice a tretiu zachytila protivzdušná obrana. Žiadna palestínska skupina sa neprihlásila k zodpovednosti za útok, ku ktorému došlo niekoľko hodín po tom, čo ozbrojené krídlo Hamasu varovalo Izrael, "aby neskúšal" jeho trpezlivosť.



V noci na piatok utrpelo zranenia v Jeruzaleme počas zrážok s izraelskou políciou viac ako 100 Palestínčanov. Polícia zadržala najmenej 50 osôb. Tieto zrážky boli podľa agentúry AFP najväčšími z takýchto incidentov od začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán (13. apríla). Zdravotná služba palestínskeho Červeného polmesiaca podľa svojich vyjadrení ošetrila najmenej 105 ľudí a z nich 20 bolo hospitalizovaných. Izraelská polícia oznámila, že zranenia utrpelo 20 jej príslušníkov. Troch z nich previezli do nemocnice.



Prejavy násilia prepukli pred jednou z brán do jeruzalemského Starého Mesta, kde krajne pravicoví Židia práve ukončili protestný pochod namierený proti Palestínčanom. Účastníci pochodu podľa AFP kričali "Smrť Arabom!".



K podobným zrážkam dochádza každú noc od minulého týždňa, keď sa začal ramadán. Palestínčania vyhlasujú, že počas ramadánu sa už tradične každý večer stretávajú na schodoch pred Damaskou bránou Starého Mesta, ale tento rok tam izraelská polícia postavila zátarasy, aby zabránila davom dostať sa na schody.



Toto policajné opatrenie rozhnevalo moslimov, ktorí sa na námestí so schodmi radi stretávajú a trávia tam počas ramadánu celé noci, keď sa už skončí celodenný pôst trvajúci od svitania do súmraku.