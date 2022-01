Izraelská polícia zbúrala dom palestínskej rodiny

Jeruzalem 19. januára (TASR) - Izraelská polícia v stredu skoro ráno zbúrala dom palestínskej rodiny v jednej zo štvrtí východného Jeruzalema Šajch Džarrá, v ktorej žijú prevažne Palestínčania. Informovala o tom agentúra AFP.



Išlo o dom rodiny Salhíjovcov, ktorej hrozilo vysťahovanie od roku 2017, keď bol pozemok, kde sa dom nachádza, pridelený na výstavbu školy pre miestne arabské deti. Rodina a jej - bez povolenia postavený - dom sa stala symbolom kampane proti vysťahovávaniu Palestínčanov zo štvrte Šajch Džarrá, ktorá sa stáva dejiskom opakovaných sporov medzi Izraelom a palestínskym obyvateľstvom.



Policajný hovorca pre AFP uviedol, že počas stredajšej demolačnej operácie bolo zatknutých 18 príslušníkov rodiny a ich podporovateľov, a to za "porušenie súdneho príkazu, násilné opevňovanie a narušenie verejného poriadku". Počas samotného búrania už nedošlo k žiadnym stretom.



AFP pripomenula, že v pondelok, keď k domu dorazila polícia, aby vykonala príkaz na vysťahovanie, členovia rodiny vyšli na strechu budovy s plynovými kanistrami a vyhrážali sa, že ich obsah i seba zapália, ak budú nútení opustiť svoj dom. Polícia sa vtedy stiahla a na miesto sa opäť vrátila až v stredu.



"Izraelská polícia (v stredu) dokončila výkon príkazu na vysťahovanie ilegálne postavených budov určených pre školu pre deti so špeciálnymi potrebami z východného Jeruzalema," uvádza sa vo vyhlásení polície.



Polícia súčasne zdôraznila, že "členovia rodiny žijúci v nelegálne postavených budovách dostali nespočetné množstvo príležitostí vydať pozemok dobrovoľne".



Zástupkyňa starostu mesta Jeruzalem, Fleur Hassan-Nahoumová, v utorok uviedla, že pozemok, ktorý si Salhíjovci nárokujú ako svoj, patril súkromným palestínskym vlastníkom, ktorí ho potom predali mestu a to ho pridelilo na výstavbu tried pre palestínske deti so špeciálnymi potrebami.



Izrael obsadil východný Jeruzalem v šesťdňovej vojne v roku 1967 a neskôr ho anektoval. Ide o krok, ktorý medzinárodné spoločenstvo neuznalo. Napätie v oblasti sa zvyšuje v dôsledku toho, že od anexie sa do tejto oblasti presťahovalo viac ako 200.000 židovských osadníkov. Palestínčania pritom východný Jeruzalem označujú za hlavné mesto svojho svojho budúceho štátu.