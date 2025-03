Izraelská prokurátorka: Premiér nemá právomoc menovať šéfa Šin Bet

Jeruzalem 21. marca (TASR) - Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová v piatok uviedla, že premiér Benjamin Netanjahu nemá právomoc vymenovať nového riaditeľa vnútornej tajnej služby. Vyjadrila sa tak po tom, čo Najvyšší súd zablokoval rozhodnutie vlády odvolať šéfa kontrarozviedky Šin Bet Ronena Bara. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu je zakázané robiť akékoľvek kroky, ktoré poškodzujú pozíciu šéfa Šin Bet Ronena Bara," uviedla generálna prokurátorka vo vyhlásení adresovanom Netanjahuovi. "Je zakázané menovať nového šéfa Šin Bet a pohovory na túto pozíciu by sa nemali konať," dodala Baharavová-Miarová.



Netanjahu na platforme X nástojil na tom, že je na vláde, aby rozhodla, kto pozíciu šéfa kontrarozviedky obsadí. "Žiadna občianska vojna nebude! Štát Izrael je právnym štátom a podľa zákona o tom, kto bude hlavou Šin Bet, rozhoduje vláda Izraela," napísal Netanjahu.



Izraelská vláda Bara odvolala v noci na piatok. Opozičné strany rozhodnutie napadli na Najvyššom súde. Pozastavenie rozhodnutia vlády bude platiť až do prerokovania sťažnosti proti odvolaniu, čo sa podľa súdu stane najneskôr 8. apríla.



Ronen Bar na post šéfa Šin Bet nastúpil v októbri 2021. Vymenovala ho ešte predchádzajúca vláda. Jeho funkčné obdobie sa malo pôvodne skončiť až na budúci rok, no už aj tak napäté vzťahy s Netanjahuom sa ešte viac zhoršili po tom, čo izraelská kontrarozviedka začiatkom marca zverejnila svoju správu o útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Bar pri prezentácii internej správy analyzujúcej príčiny útoku Hamasu pripustil pochybenia Šin Bet a konštatoval, že ak by kontrarozviedka konala inak, masakru sa dalo zabrániť. Správa však zároveň nepriamo kritizuje Netanjahua za to, že Hamas mohol vybudovať svoj zbrojný arzenál vďaka politike jeho vlády.



Vláda v piatok zároveň avizovala, že kabinet bude v nedeľu hlasovať o odvolaní generálnej prokurátorky Baharav-Miaraovej, ktorá podľa agentúry AFP patrí ku kritikom rozhodnutí premiéra Benjamina Netanjahua.