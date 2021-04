Izraelská prokuratúra vyšetruje okolnosti tragédie so 44 obeťami

Jeruzalem 30. apríla (TASR) – Izraelská polícia začala vyšetrovanie okolností tlačenice, ktorá vznikla na hore Meron na severe Izraela v dave účastníkov náboženskej púte organizovanej pri príležitosti sviatku Lag ba-omer. Zahynulo tam 44 ľudí a ďalších okolo 150 ich bolo zranených.



Izraelská prokuratúra v piatok oznámila, že bude skúmať aj mieru prípadného zavinenia zo strany príslušníkov polície, ktorých úlohou bolo dozerať na bezpečnosť náboženského zhromaždenia a koordinovať pohyb davu ľudí.



Na slávení sviatku Lag ba-omer sa zišli desaťtisíce zväčša ultraortodoxných veriacich. Sviatok bol prvým významným masovým podujatím v Izraeli od začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Podľa polície sa tlačenica začala, keď sa pri výstupe po úzkom strmom chodníku s kovovým povrchom niekoľkým ľuďom šmyklo a dominovým efektom popadali aj ľudia za nimi.



Denník The Times of Israel napísal, že očití svedkovia vinia políciu, že blokovala túto kľúčovú únikovú cestu, ktorá sa navyše roky považovala za potenciálny problémový bod týchto zhromaždení.



Na evakuáciu ranených do nemocníc v blízkych mestách Safed a Naharija, ako aj do Jeruzalema a Tel Avivu bolo vyslaných šesť vrtuľníkov a desiatky sanitiek.



Začal sa aj prevoz tiel obetí, ktoré už medzičasom identifikovali. Očakáva sa, že v súlade so židovskými zvyklosťami sa pohreby obetí uskutočnia už dnes.



Krátko po incidente izraelská polícia celú oblasť uzavrela a odkláňala automobilovú dopravu, keďže na cestách smerujúcich na sever krajiny sa začali vytvárať zápchy a kolóny. Následne spustila evakuáciu účastníkov púte.



Izraelské médiá informovali, že obyvatelia okolitých arabských miest a dedín v okolí začali preživším preinášať jedlo, nápoje a deky.



Úrady na púti povolili účasť 10.000 ľudí, ale podľa organizátorov bolo v celej krajine prenajatých viac ako 650 autobusov, čo znamená, že na horu Meron mohlo prísť aj 30.000 pútnikov. Miestne médiá dokonca informovali o 90.000 - 100.000 účastníkoch, čo je však stále oveľa menej, ako bývalo zvykom v uplynulých rokoch. Vlani sa púť pre koronavírusovú epidémiu nekonala.



O tragédii boli informovaní izraelský prezident Reuven Rivlin i premiér Benjamin Netanjahu, ktorý vycestoval k hore Meron. Rivlin nariadil zriadiť informačnú linku pre ľudí, ktorí pátrajú po svojich príbuzných-účastníkoch zhromaždenia.



Vlády viacerých štátov, ako aj EÚ vyjadrili izraelskému vedeniu a národu sústrasť v súvislosti s tragédiou na hore Meron.



Sviatok Lag ba-omer je podľa jednej z tradícií radostnou spomienkou na koniec ničivej epidémie medzi žiakmi talmudickej školy legendárneho rabína Akivu, žijúceho na prelome prvého a druhého storočia n.l. Miestom tradičnej púte je hora Meron, kde sa nachádza hrobka Akivovho žiaka, rabína Šim'ona bar Jochaja, talmudistu z 2. storočia, ktorému je pripisované autorstvo spisu Zohar (Žiara), najdôležitejšieho diela židovskej mystiky.



Hora Meron je po Múre nárekov druhým najnavštevovanejším pútnickým miestom židov v Izraeli, konštatoval denník The Times of Israel.