Izraelská protivzdušná obrana zneškodnila 95 percent rakiet z Gazy

Jeruzalem 11. mája (TASR) - Palestínski radikáli z pásma Gazy vypálili za posledné dni na územie Izraela 507 rakiet a mínometných striel. Podľa denníka The Times of Israel (TOI) o tom informovala izraelská armáda, ktorá spresnila, že najmenej 368 striel preletelo za hranice, zatiaľ čo 110 dopadlo ešte na územie pásma Gazy.



Izraelské systémy protivzdušnej obrany - Železná kupola, ale aj Dávidov prak na zneškodnenie rakiet stredného doletu - zachytili 154 rakiet, čo znamená 95-percentnú úspešnosť likvidácie projektilov smerujúcich do obývaných oblastí.



Niekoľko rakiet a striel však dopadlo do mestských oblastí a spôsobilo materiálne škody. Zvyšné rakety dopadli do neobývaných oblastí bez toho, aby spôsobili škody, uviedla armáda.



Izraelská armáda tvrdí, že pri svojej operácii v pásme Gazy uskutočnila údery na 158 objektov patriacich palestínskemu Islamskému džihádu.



Denník Jerusalem Post v tejto súvislosti vo štvrtok napísal, že počas plánovania útokov proti Islamskému džihádu v Gaze sa vyskytli prípady, keď izraelská armáda odložila alebo odvolala útoky, aby zabránila civilným obetiam.



Raketové útoky sú zo strany Palestínčanov reakciou na operáciu Štít a šíp, ktorú spustila izraelská armáda v utorok ráno likvidáciou troch vysoko postavených veliteľov Islamského džihádu.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré ovláda hnutie Hamas, zahynulo od utorkového rána v Gaze najmenej 25 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Podľa izraelských predstaviteľov tento počet zahŕňa "teroristov", na ktorých sa Izrael zameral, ale i civilistov, pričom niektorí z nich prišli o život pri nesprávnom odpálení rakiet Islamským džihádom, uviedol denník TOI.



Izraelskí predstavitelia trvajú na tom, že aktuálne operácie izraelskej armády sa obmedzujú len na Islamský džihád, nie na väčší a lepšie vyzbrojený Hamas.