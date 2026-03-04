< sekcia Zahraničie
Izraelská stíhačka F-35 zostrelila iránske lietadlo Jak-130
Autor TASR
Jeruzalem 4. marca (TASR) - Izraelská stíhačka F-35 v stredu počas bojových operácií vo vzdušnom priestore nad Teheránom zostrelila iránske výcvikové lietadlo Jak-130. Ide o prvé zostrelenie lietadla s ľudskou posádkou stíhačkou F-35 a za uplynulých 40 rokov prvé zapojenie izraelskej stíhačky do vzdušného súboja. TASR o tom píše podľa portálu Times of Israel (TOI).
Izraelské stíhačky naposledy zostrelili nepriateľské lietadlo v roku 1985 nad Libanonom. Stíhačka F-15 vtedy zneškodnila dve sýrske stíhacie lietadlá sovietskej výroby Mig-23.
Ozbrojené sily Izraela medzičasom pokračovali vo vzdušných útokoch na ciele v Iráne a v noci na stredu vykonali sériu leteckých útokov proti iránskym vojenským cieľom v Isfaháne a Širáze, uvádza izraelská armáda.
Pri úderoch zasiahli vyše 20 cieľov vrátane dvoch zariadení v Isfaháne, kde Irán skladoval moderné balistické rakety Qadr. „Odhadujeme, že útoky zničili niekoľko desiatok balistických rakiet a riadených striel,“ uviedol hovorca armády Effie Defrin.
Izrael zasiahol aj 250 objektov spojených s libanonským militantným hnutím Hizballáh. Defrin vyhlásil, že Izrael bude naďalej útočiť na Hizballáh, kým nebude hrozba odstránená „Zdôrazňujem: Nemáme žiadny problém s libanonským ľudom. Ľudia v Libanone doplácajú na iránsky režim,“ povedal.
