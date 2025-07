Izraelská strana Šas vystúpi z koalície, tá bude v menšine

Tel Aviv 16. júla (TASR) - Ultraortodoxná strana Združenie Sefardov verných Tóre (Šas) v stredu oznámila odchod z izraelskej vládnej koalície premiéra Benjamina Netanjahua. Tá tak bude mať v parlamente menšinu poslancov, píše TASR na základe správ agentúry AP, denníka Jerusalem Post a portálu The Times of Israel (TOI).



Šas nasleduje kroky strany Zjednotený judaizmus Tóry (UTJ), ktorá vystúpenie z vlády oznámila v pondelok. Konflikt v koalícii sa týka povolávania ultraortodoxných židov (charedim) do izraelskej armády. Rezignácie straníckych ministrov Šasu sa očakávajú vo štvrtok ráno.



Strana tvrdí, že neprejde do opozície a nepodporí ani prípadné vyslovenie nedôvery vláde. Netanjahuovej vládnucej koalícii tak ostane v izraelskom 120-člennom parlamente menšina 50 poslancov. Po predložení dokumentu o vystúpení strany z koalície začne plynúť 48-hodinová lehota, kým sa stane oficiálnou.



Podľa straníckych novín Šasu krízu spôsobila „strana Likud a Edelsteinovo hrubé porušenie dohôd o zákone upravujúcom postavenie študentov ješivy“. Juli Edelstein je predseda výboru izraelského parlamentu pre zahraničné veci a obranu, ktorý návrh zákona o narukovaní pripravil.



Strany Šas i UTJ avizovali, že opustia vládnu koalíciu, pokiaľ nebude predložený návrh zákona, ktorý by oslobodzoval ultraortodoxných mužov od vojenskej služby. Ultraortodoxní židia majú v Izraeli výnimku z brannej povinnosti od založenia štátu v roku 1948. V tom čase tvorili asi päť percent populácie, dnes predstavujú približne 13 percent. Ultraortodoxné strany, ktoré podľa agentúry AFP umožňujú premiérovi Netanjahuovi udržať sa pri moci, dlhodobo odmietajú povinné odvody mužov zo svojej komunity.



Väčšina ultraortodoxných mužov v Izraeli nie je povinná narukovať do armády, hoci právny rámec, ktorý túto výnimku umožňoval, bol v minulosti opakovane napadnutý a zrušený Najvyšším súdom. V praxi však stále funguje systém dočasných výnimiek, ktoré vláda predlžuje alebo sa ich snaží novými zákonmi zakotviť.



Väčšina Izraelčanov má povinnú vojenskú službu - muži v trvaní 32 mesiacov, ženy 24 mesiacov. Ultraortodoxní muži, ktorí študujú v ješivách, môžu požiadať o odklad alebo výnimku, v niektorých prípadoch na celý život. Tento systém vyvoláva v časti spoločnosti silný odpor i pocit nespravodlivosti, najmä v čase vojny, keď je tlak na armádu obrovský.