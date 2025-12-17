< sekcia Zahraničie
Izraelská stráž nevpustila kanadských poslancov na Západný breh
Kanadskí poslanci boli na návšteve sponzorovanej charitatívnou organizáciou Canadian-Muslim Vote.
Autor TASR
Ottawa 17. decembra (TASR) - Izraelské orgány v utorok nepovolili šiestim členom kanadského parlamentu vstúpiť na územie okupovaného Západného brehu Jordánu. Delegáciu cestujúcu z Jordánska podľa nich sponzoruje teroristická organizácia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kanadskí poslanci boli na návšteve sponzorovanej charitatívnou organizáciou Canadian-Muslim Vote. Opozičná poslankyňa Jenny Kwanová tvrdí, že príslušník izraelskej pohraničnej stráže niekoľkokrát odtlačil poslankyňu Iqru Khalidovú. Tá podľa spravodajského portálu The Times of Israel povedala, že pohraniční strážcovia na základe cestovného pasu vedeli, že je poslankyňou.
Izraelská ambasáda v Kanade vo vyhlásení uviedla, že charitatívnu organizáciu financuje organizácia Islamic Relief Canada, dcérska spoločnosť Islamic Relief Worldwide (IRW), ktorú Izrael označil za teroristickú organizáciu. IRW odmieta, že by bola teroristickou skupinou s napojením na palestínske militantné hnutie Hamas.
Kwanová tvrdí, že delegácia vopred upozornila izraelské orgány o svojej plánovanej ceste, ktorá zahŕňala stretnutia s humanitárnymi skupinami ako aj s palestínskymi a židovskými predstaviteľmi občianskej spoločnosti. „Elektronické cestovné povolenia na vstup na Západný breh boli pôvodne schválené,“ povedala Kwanová. Dodala, že pri príchode na hraničný priechod delegácii nepovolili vstúpiť na Západný breh. Následne sa vrátila do Ammánu.
Už pred odchodom približne 30-člennej delegácie Kwanová podľa svojich slov uvažovala, že skupinu môžu zastihnúť problémy kvôli septembrovému rozhodnutiu premiéra Marka Carneyho uznať palestínsku štátnosť. Po udelení povolenia na vstup na Západný breh sa však ďalej touto myšlienkou nezaoberala.
Kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová na sociálnych sieťach informovala, že Ottawa „vyjadrila námietky Kanady v súvislosti so zlým zaobchádzaním s týmito Kanaďanmi.“
