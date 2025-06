Izraelská streľba do davu Palestínčanov si vyžiadala ďalších 11 obetí

Gaza 18. júna (TASR) - Úrad civilnej obrany v palestínskom Pásme Gazy informoval, že v stredu bolo pri izraelskej paľbe na palestínskom území zabitých 30 ľudí, z toho 11 v dave osôb čakajúcich na distribúciu potravín. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR. Izraelská armáda uviedla, že správy o obetiach „prešetruje“.



Vojnový konflikt v Pásme Gazy, ktorý vyvolal útok teroristických kománd napojených na palestínske militantné hnutie Hamas na Izrael v októbri 2023, pustoší celú enklávu, kde panuje nedostatok potravín, paliva a pitnej vody.



Začiatkom marca Izrael uvalil na Pásmo Gazy úplnú blokádu. Stalo sa tak v čase patovej situácie v rokovaniach o prímerí. Tieto obmedzenia Izrael čiastočne zmiernil až koncom mája. Odvtedy došlo k chaotickým scénam a niekoľkým incidentom do streľbou do davu Palestínčanov, ktorí sa zhromažďujú na miestach, kde sa distribuuje humanitárna pomoc.



Úrad civilnej obrany okrem toho v stredu uviedol, že ďalších 19 ľudí z aktuálnej bilancie prišlo o život pri raziách izraelských bezpečnostných zložiek v stanových táboroch a domoch vyhradených pre palestínskych vysídlencov.



AFP pripomenula, že reštrikcie voči médiám, ktoré v palestínskej enkláve zaviedli izraelské úrady, znemožňujú nezávisle overiť počty obetí a podrobnosti poskytované palestínskou civilnou obranou.



Správa o obetiach, ku ktorým došlo za podobných okolností, sa objavila aj v utorok, keď v blízkosti centra s humanitárnou pomocou v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy pri izraelskej streľbe do davu prišlo o život najmenej 53 ľudí, ktorí tam prišli v nádeji, že dostanú múku.



Po tom, ako Izrael uvoľnil blokádu, začala koncom mája s distribúciou pomoci pre Palestínčanov aj nadácia Gaza Humanitarian Foundation (GHF), podporovaná USA a Izraelom. Jej aktivity však sprevádzajú chaotické scény. GHF po tragédii z utorka vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že „doposiaľ nedošlo k žiadnemu incidentu v rámci alebo v blízkosti lokalít GHF, ani počas našich prevádzkových hodín“.



Agentúry OSN a hlavné humanitárne organizácie odmietli s GHF spolupracovať, keďže podľa nich bola nadácia vytvorená s cieľom podporiť izraelské vojenské záujmy.