Izraelská televízia i24News otvorí svoju pobočku v Dubaji

Jeruzalem 21. júna (TASR) - Izraelská spravodajská televízia i24News v pondelok oznámila, že otvorí svoju pobočku v Dubaji. Ide o prvé izraelské médium, ktoré pristúpilo k takémuto kroku od vlaňajšej normalizácie vzťahov medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi, informuje agentúra AFP.



„Počas vlaňajšieho roka sme boli svedkami zmien v regióne a diplomacii, ktoré otvorili priestor pre obchodné vzťahy a príležitosti pre nadväzovanie partnerstiev," komentoval avizované otvorenie pobočky v Dubaji hlavný manažér i24News Frank Melloul.



Tento krok podľa neho poskytne televízii strategickú platformu, prostredníctvom ktorej bude môcť rozširovať spravodajské pokrývanie diania na Blízkom východe priamo z Dubaja považovaného za mediálne centrum celého regiónu.



Stanica i24News, vysielajúca v arabčine, angličtine a francúzštine, zároveň ohlásila sériu dohôd so Spojenými arabskými emirátmi. Tie okrem iného zahŕňajú výmenu spravodajského obsahu s dubajským denníkom Gulf News a zverejňovania inzercie ministerstva turizmu SAE.



Mediálny úrad emirátu Dubaj otvorenie pobočky i24News privítal ako začiatok spolupráce medzi mediálnym sektorom SAE a Izraela. Vysielanie izraelskej televízie budú prenášať spoločnosti Etisalat a DU, ktoré patria medzi hlavných telekomuninačných operátorov v SAE.



Stanica i24News, ktorá sídli v Tel Avive, už vlani uzavrela dohodu s Abu Dhabi Media, oficiálnou mediálnou spoločnosťou vlády SAE, o výmene spravodajských a archívnych obsahov. Memorandum o spolupráci pri tvorbe obsahu, výmene zamestnancov a technologickej kooperácii podpísala aj so štátnou spoločnosťou Dubai Media.



Izrael vlani znormalizoval svoje vzťahy so štyrmi moslimskými krajinami: so SAE, s Bahrajnom, Marokom a Sudánom. Stalo sa tak na základe bilaterálnych dohôd, ktoré sprostredkovala administratíva bývalého amerického prezidenta USA Donalda Trumpa. Na rámcové zmluvy nadviazala celá škála čiastkových dohôd o spolupráci v konkrétnych oblastiach.