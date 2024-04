Izraelčanka neotvorí expozíciu v Benátkach, vyzýva na prímerie v Gaze

Benátky 16. apríla (TASR) - Umelkyňa zastupujúca Izrael na medzinárodnej výstave súčasného umenia v Benátkach vyzvala v utorok na prímerie vo vojne s palestínskym radikálnym hnutím Hamas a uviedla, že jej výstava zostane zatvorená, kým nebudú rukojemníci unesení do Pásma Gazy prepustení na slobodu.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, videoinštalácia Ruth Patirovej nazvaná (M)otherland mala byť otvorená túto sobotu v izraelskom národnom pavilóne na benátskom bienále. Deň pred jej prezentáciou pre médiá jej autorka vyhlásila, že zatiaľ zostane zatvorená.



V ozname na dverách pavilónu sa píše, že "umelkyňa a kurátorky izraelského pavilónu otvoria výstavu, keď sa dosiahne prímerie a dohoda o prepustení rukojemníkov" zadržiavaných v Pásme Gazy.



Patirová a jej kurátorky Mira Lapidotová a Tamar Margalitová vo vyhlásení uviedli, že sa rozhodli výstavu nezrušiť - namiesto toho zaujali solidárny postoj k rodinám rukojemníkov a izraelskej komunite volajúcej po zmene, konštatoval na svojom webe denník The Times of Israel.



AFP súčasne dodala, že propalestínski aktivisti od februára šírili petíciu, ktorou sa snažili vyvinúť tlak na organizátorov bienále v Benátkach, aby zakázali účasť Izraela na výstave v reakcii na konanie jeho armády v Pásme Gazy.



Petíciu podpísali tisíce umelcov, architektov a kurátorov. Taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano ju však odsúdil ako hanebnú. Nesúhlasí s ňou ani Patirová, ktorá sa ako umelkyňa a pedagogička "rozhodne stavia proti bojkotu v kultúre".



V poradí 60. Biennale Arte 2024, jedna z popredných svetových medzinárodných umeleckých výstav, prebieha od 20. apríla do 24. novembra.



Hamas podnikol 7. októbra 2023 bezprecedentný útok proti Izraelu, ktorý si podľa izraelských údajov vyžiadal v Izraeli smrť 1170 ľudí, väčšinou civilistov. Okrem toho palestínske komandá do Pásma Gazy zavliekli vyše 200 rukojemníkov vrátane žien a detí.



Časť rukojemníkov bola prepustená na slobodu počas prímeria na prelome novembra a decembra. Izrael následne vyslovil predpoklad, že nažive zostáva menej než sto z približne 130 rukojemníkov, ktorých Hamas naďalej zadržiava v Pásme Gazy. V súčasnosti však existujú obavy, že mŕtvych rukojemníkov by mohlo byť oveľa viac.